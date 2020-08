The Batman: "Ispirato da Chinatown di Polanski e i polizieschi anni '70"

Il DC FanDome ci ha regalato un primo sguardo a The Batman, e Matt Reeves ha spiegato le sue ispirazioni per il film, tra cui anche Chinatown di Roman Polanski e i polizieschi anni '70.

Il primo teaser trailer di The Batman ha esaltato i fan di tutto il mondo, specialmente per i toni e le atmosfere della pellicola diretta da Matt Reeves. Ma quali sono stati i film che hanno ispirato The Batman? Uno di questi è sicuramente Chinatown di Roman Polanski, sostiene il regista.

"Siccome il film è una detective story, e perché è un thriller ambientato in un mondo di poliziotti e corruzione, stiamo trattando questa storia di Batman come se fosse potuta accadere anche nella realtà" spiega Reeves durante l'ultimo panel del DC FanDome "L'idea è che Batman non ha alcun superpotere, ma ha quella motivazione e quella determinazione tipica del supereroe".

Chinatown: un'immagine di Jack Nicholson durante una scena

Così, ci rivela le pellicole che hanno avuto un impatto maggiore in termini di tono, stile e impostazione: "In questo senso, è molto simile a un noir classico, e questa serie di omicidi su cui indaga il nostro Batman segue quelle modalità. Quindi direi che Chinatown è stata una grande influenza sul film. riprende tutta la sua crudezza, la sua umanità imperfetta".

E ancora: "Sono questi i film che hanno ispirato The Batman, come Il braccio violento della legge, e altre pellicole di questo genere. Direi anche un film come Taxi Driver, nella descrizione dei luoghi, e il modo in cui ci si addentra nella mente umana. Credo dunque che si possa generalizzare richiamando un sacco di film anni '70, quelle storie più radicate nella realtà della strada".

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Ma l'obbiettivo del regista non era quello di mostrarci nuovamente una origin story, bensì "incontrarlo a metà strada, mentre porta avanti questo esperimento criminologico, mentre sta diventando Batman". Ci troviamo infatti nel suo secondo anno di attività come giustiziere mascherato, ma il Batman di Robert Pattinson non manca certo di difetti e umanità, come viene anticipato anche nel trailer italiano di The Batman, rilasciato stanotte.

"Quello che stiamo cercando di fare è portare sullo schermo tutto ciò, e poi ovviamente riprendere anche altri elementi dalla storia dei fumetti dei primi tempi, come il suo essere il più grande detective al mondo, e come ci è arrivato. Queste cose sono state accennate, ma forse non sono state centrali nella narrazione, non come lo sono in questa particolare iterazione di Batman" conclude Reeves "Quindi spero che siano molte ed evidenti le differenze nel nostro film". The Batman uscirà nelle sale a ottobre del 2021.