The Batman: HBO Max approva lo spinoff The Penguin, con Colin Farrell; cancellato Gotham PD

Arriva la conferma ufficiale della messa in produzione di The Penguin, miniserie spinoff di The Batman incentrato sul personaggio di Colin Farrell.

È ufficiale. HBO Max ha dato la luce verde a The Penguin, serie spinoff di The Batman incentrata sul villain di Colin Farrell, il criminale Oswald Cobblepot, e sulle sue origini. Cancellato l'altro spinoff, Gotham PD, che avrebbe esplorato la corruzione nel dipartimento di polizia di Gotham City.

The Batman: Colin Farrell a colloquio con Robert Pattinson

"Il mondo che Matt Reeves ha creato per The Batman merita uno sguardo più profondo attraverso gli occhi di Oswald Cobblepot", ha detto Colin Farrell in una nota. "Non potrei essere più entusiasta di continuare questa esplorazione di Oz e della sua ascesa attraverso i ranghi oscuri per diventare il Pinguino. Sarà bello riportarlo sulle strade di Gotham per un po' di follia e un po' di caos".

Matt Reeves ha aggiunto: "Colin è esploso fuori dallo schermo nei panni del Pinguino in The Batman, e avere la possibilità di esplorare a fondo la vita interiore di quel personaggio su HBO Max è un'emozione assoluta".

La miniserie The Penguin sarà prodotta da Reeves, Dylan Clark, Farrell, Daniel Pipski, Adam Kassan e Lauren LeFranc, che fungerà da showrunner.

The Batman, Matt Reeves rivela: "Quando Robert Pattinson ha accettato Tenet ero devastato"

"Sono stata a lungo fan del mondo di The Batman e il film di Matt è un ingresso così potente e audace nel canone", ha detto LeFranc. "Sono entusiasta e onorata di continuare a raccontare storie nel cupo mondo di Gotham City - e quale scusa migliore per incanalare il mio cattivo interiore che raccontare la storia di Oswald Cobblepot?"

Il progetto era una delle due idee spinoff di The Batman in fase di sviluppo per HBO Max. Un altro era basato sulle forze di polizia di Gotham, che è stato accantonato. Matt Reeves ha recentemente affermato che il progetto si è trasformato in una storia con venature horror ambientata nel Manicomio di Arkham.

Qui trovate la nostra recensione di The Batman, attualmente al cinema.