The Batman: lo spinoff Gotham PD diventa una serie horror ambientata nel Manicomio di Arkham

Il regista di The Batman, Matt Reeves, ha aggiornato i fan sullo sviluppo della preannunciata serie spinoff Gotham PD. Lo show, inizialmente dedicato alla corruzione della polizia di gotham City, si è ora trasformato in una serie horror in stile "casa stregata" ambientata nel Manicomio di Arkham.

La serie spin-off, ancora priva di titolo, è stata annunciata in un primo tempo nel 2020, inizialmente avrebbe dovuto essere incentrata sul Commissario Jim Gordon di Jeffrey Wright. A quanto pare, però, adesso i piani sarebbero cambiati, come svela Matt Reeves in un'intervista video sul canale YouTube The Cyber Nerds, suggerendo che lo show adesso si focalizzerà su una parte diversa della storia di Gotham City:

"La storia del Dipartimento di Polizia di Gotham si è in qualche modo evoluta. In realtà ora ci siamo spostati più nel regno di ciò che accadrebbe esattamente nel mondo di Arkham, che esce dal nostro film, concentrandoci su alcuni dei personaggi e sulle loro origini. È come un film dell'orrore su una casa infestata che è Arkham".

Reeves prosegue: "Ancora una volta, il modo in cui Gotham è un personaggio nel film... voglio davvero che Arkham esista come personaggio, in modo che tu entri in questo ambiente e incontri questi personaggi in un modo che sembri davvero nuovo. E così nel nostro lavoro su Gotham, quella storia ha iniziato ad evolversi e ho iniziato a pensare, 'Aspetta, dovremmo davvero concentrarci su questo'. Ed è lì che stiamo andando".

Non è del tutto chiaro se Matt Reeves stia dicendo che l'intera premessa dello show è cambiata o se la serie sarà ancora concentrata sulla polizia a Gotham, ma con un focus più attento su Arkham e sui suoi detenuti. È possibile che questo cambiamento dipenda dal cambio di showrunner dello show. In origine, Terence Winter doveva prendere le redini del progetto, ma se n'è andato a causa di differenze creative. Successivamente, Joe Barton è diventato produttore esecutivo e showrunner.

Qui trovate la nostra recensione di The Batman, attualmente al cinema. Ricordiamo che è in preparazione un secondo spinoff seriale del cinecomic incentrato sulla storia di Pinguino, villain che ha il volto di Colin Farrell.