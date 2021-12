The Batman è un film standalone, ma Robert Pattinson vorrebbe proseguire la storia in altri due capitoli

Robert Pattinson avrebbe espresso il desiderio di proseguire la storia di The Batman in altri due capitoli e ha già un'idea della direzione da far intraprendere al suo Bruce Wayne.

Il Cavaliere Oscuro sta per fare ritorno sul grande schermo. dopo aver fatto parte di trame più vaste, la natura di pellicola standalone di The Batman è stata più volte ribadita, ma il suo protagonista Robert Pattinson vorrebbe proseguire la storia del suo personaggio in altri due capitoli e ha già un'idea della direzione da prendere.

Parlando del futuro del franchise, il produttore di The Batman Dylan Clark ha dichiarato a Empire Magazine:

"Come primo Batman autonomo in dieci anni, la speranza è che possiamo gettare le basi su cui costruire altre storie. Il che non vuol dire che non ci siano aspetti già pianificati ai margini del film di Matt Reeves: una serie di serie spin-off per HBO Max sono in lavorazione, tra cui la serie Gotham PD e, secondo quanto riferito, una serie dedicata al Pinguino di Colin Farrell. Ma se nessuno sta ancora parlando di crossover o piani specifici per il sequel, Robert Pattinson ha espresso il desiderio di proseguire e ha già pensato a dove porterebbe la sua versione di Bruce Wayne se gli episodi futuri della saga si materializzassero. 'Ho creato una sorta di mappa per capire in che direzione la psicologia di Bruce sarebbe cresciuta in altri due film' ci ha rivelato. 'Mi piacerebbe farlo'."

Per quanto riguarda Matt Reeves, al momento il regista è concentrato sulle ultime rifiniture su The Batman nella speranza di consegnare al pubblico una storia del Cavaliere Oscuro che si distingua dalla miriade di altri che sono venuti prima. Ecco le sue parole:

"Ho realizzato ogni film solo come un progetto della passione. Questo ancora di più perché quando sai che qualcosa è stato fatto bene prima, ed è così amato, non puoi semplicemente irrompere e attraversare la stanza come un sonnambulo. attraverso di esso. Devi puntare a qualcosa di preciso, cercare di lasciare il segno".

In The Batman, il Cavaliere Oscuro segue una serie di indizi criptici per smascherare il colpevole e svelare una cospirazione criminale. La sua crociata lo porta a confrontarsi con lo squallido mondo sotterraneo dell'infestata Gotham City, dove incontra Selina Kyle (Zoe Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro) e Oswald "Oz" Cobblepot (Colin Farrell). Il film rappresenta, infatti, il debutto di un giovane Batman in veste di vigilante, racconta anche i primi passi nel crimine dei celebri villain dei fumetti DC.

L'uscita italiana di The Batman è fissata al 3 Marzo 2022.