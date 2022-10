The Batman: in arrivo gli spinoff dedicati ai villain

Il mondo di The Batman di Matt Reeves è destinato a crescere con l'arrivo di una serie di film spinoff dedicati ai villain, come anticipa Hollywood Reporter. Matt Reeves starebbe, infatti, cercando di espandere l'universo di The Batman al di fuori del previsto sequel e della serie spinoff su Pinguino. Il regista avrebbe iniziato a incontrare scrittori e registi per costruire film incentrati sull'iconica galleria dei cattivi dalla storia di Batman.

Per il momento non vi è nulla di concreto, ma Hollywood Reporter ha menzionato che cattivi come Spaventapasseri, Clayface e persino il Professor Pyg - un cattivo noto per essere uno dei più oscuri e inquietanti dei fumetti di Batman - sono stati presi in considerazione per i film. Tutti questi progetti sono attualmente "nelle primissime fasi della gestazione", quindi non esistono ancora informazioni specifiche a riguardo.

The Batman: Robert Pattinson insieme a Zoë Kravitz in una scena dal film

Il prossimo step per Matt Reeves e il suo universo espanso di Gotham City sarà la serie drammatica basata sul personaggio del Pinguino di Colin Farrell, di cui abbiamo fatto la conoscenza in The Batman.

Ambientata nel mondo di The Batman, la serie HBO Max si concentrerà sul passato di Oswald Cobblepot e mostrerà la sua ascesa al potere nel ventre squallido di Gotham city, prima di diventare un boss del crimine. Il personaggio ha una ricca storia di apparizioni dal vivo, poiché Danny DeVito ha interpretato il Pinguino in Batman Returns mentre Robin Lord Taylor lo ha interpretato nella serie The CW Gotham.