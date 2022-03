The Batman: esce oggi al cinema il film con Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro

Il tanto atteso momento è arrivato! The Batman esce oggi al cinema grazie a Warner Bros. A interpretare l'oscuro protagonista è Robert Pattinson, affiancato da un cast d'eccezione composto dai nomi di Zoe Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro e Peter Sarsgaard.

Scritto da Matt Reeves e Peter Craig, e diretto da Matt Reeves, The Batman vedrà per la prima volta Robert Pattinson indossare il costume che è appartenuto, tra gli altri, a Christian Bale, Michael Keaton e, recentemente, Ben Affleck. La rivisitazione hard boiled firmata da Matt Reeves non è una origin story, dal momento che Bruce Wayne veste già da tempo il mantello di Batman, che vigila sulla città di Gotham City da due anni. In questo periodo il supereroe ha affrontato diversi criminali, ma è giunto per lui il momento di scendere nelle oscure profondità della città e scontrarsi con un nemico tanto astuto quanto temibile.

The Batman: Robert Pattinson nel costume di Batman in una scena dal film

Gotham City è in mano alla corruzione, che dilaga tra le più alte cariche della città, dove Batman sembra essere l'unico che prova a garantire giustizia. È per questo motivo che Bruce Wayne deve essere cauto ed evitare di fidarsi facilmente. Dalla sua parte, il cavaliere oscuro ha sempre il fidatissimo Alfred e può contare anche sull'appoggio del tenente James Gordon. Il vigilante, però, non immagina che il nuovo killer, ovvero L'Enigmista, che semina il terrore a Gotham con indovinelli e inganni, conosce la sua identità, tanto da spargere qua e là indizi ed enigmi proprio sulla famiglia Wayne. Indagando su di lui nei bassifondi, Batman si imbatte in una serie di personaggi singolari, come l'affascinante Catwoman , il Pinguino e il boss del crimine Carmine Falcone. Le indagini che condurrà, però, lo porteranno a scoprire qualcosa che ha sempre ignorato sulla sua famiglia e, per sconfiggere il male e avere finalmente vendetta, questa volta, l'Uomo Pipistrello dovrà stringere nuove e impreviste alleanze.

Il personaggio di Batman ha esordito nel marzo 1939 sul numero 27 della collana Detective Comics e il suo soprannome è "The World's Greatest Detective". Non stupisce, quindi, leggere che questo adattamento di Matt Reeves pone in secondo piano le dinamiche tradizionali del superhero movies per abbracciare una cupa detective story basata sull'abilità del suo protagonista di osservare prove e indizi fino a svelare i più intricati misteri.

Il magazine Indiewire ha sottolineato i punti di contatto tra The Batman, le storie di Raymond Chandler e film come Se7en e Zodiac, diretti entrambi da David Fincher. A proposito del personaggio principale, inoltre, Matt Reeves ha detto che Batman è stato ispirato a Kurt Cobain. A tal proposito, il regista ha raccontato a Empire: "Durante la stesura del primo atto, ho messo Something in the Way. Così ho pensato di trasformare Bruce Wayne da playboy a recluso e ho provato a collegare il personaggio a Last Days di Gus Van Sant. In un certo senso, il protagonista del mio film è una sorta di Kurt Cobain in un maniero decadente".

Nel corso della sua intervista a Verissimo , Robert Pattinson ha dichiarato a proposito del suo lavoro in The Batman: "Quando mi guardavo allo specchio provavo una sensazione potentissima, dovevo darmi un pizzicotto per essere sicuro che fosse la realtà e non soltanto un sogno. È stata l'esperienza più incredibile che abbia mai provato in vita mia, nessun ruolo è paragonabile a questo. Ho avuto la fortuna di continuare a lavorare anche durante l'emergenza sanitatia, seguendo il mio sogno!".

The Batman: Zoë Kravitz in un'immagine

Inizialmente programmato per essere distribuito il 25 marzo 2021, The Batman ha dovuto affrontare l'emergenza sanitaria e la sua uscita al cinema è slittata all'1 ottobre 2021, per essere, poi, spostata definitivamente a oggi 3 marzo 2022 . Noi non vediamo l'ora di calarci nel buio di una sala cinematografica e addentrarci in una Gotham City mai così oscura come questa volta. Aprite gli occhi e concentrarvi su qualsiasi suono possiate sentire accanto a voi. Se siete fortunati, si tratterà di Batman. Altrimenti, beh, in bocca al lupo...!