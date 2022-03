The Batman: Edgar Wright loda la scena dell'inseguimento con la Batmobile

Il regista Edgar Wright ha condiviso online una lode alla scena di inseguimento con la Batmobile presente nel film The Batman.

The Batman è arrivato nelle sale e tra chi ha apprezzato la storia di Bruce Wayne diretta da Matt Reeves c'è anche Edgar Wright, filmmaker particolarmente esperto nel campo delle scene d'azione.

Il progetto con star Robert Pattinson contiene inoltre una sequenza con al centro la Batmobile, elemento che il regista ha apprezzato particolarmente.

Edgar Wright ha scritto su Twitter: "Non avete bisogno che vi dica di vedere The Batman (probabilmente avete già prenotato il vostro biglietto!). Ma direi come un aficionado di folli inseguimenti automobilistici, c'è una cannonata di inseguimento su un'autostrada bagnata dalla pioggia con la Batmobile. La apprezzerete!".

Il regista Matt Reeves aveva raccontato, presentando il lungometraggio al DC FanDome, che si era lavorato con grande attenzione a elementi iconici come la Batmobile e il costume.

Il filmmaker aveva spiegato: "Puoi immergerti nell'idea di questa macchina che sembra ancora in connessione con questa versione del personaggio, più realistica, ed è qualcosa che ha costruito e provato a a considerare come avrebbe potuto funzionare. Poterlo fare è stato un dono incredibile".