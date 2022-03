The Batman: un easter egg di Bane nascosto nel film?

The Batman ha ufficialmente debuttato al cinema, riscuotendo un enorme successo globale tra critica e pubblico, i fan sono entusiasti e hanno intravisto in una scena un presunto easter egg di Bane, uno dei nemici più famosi del Cavaliere Oscuro.

The Batman: Il Commissario Gordon in un'immagine dal trailer

ATTENZIONE SPOILER

In una delle scene finali di The Batman, il protagonista viene colpito con un proiettile a distanza ravvicinata da uno degli scagnozzi dell'Enigmista, incidente che lo rende vulnerabile. Per riprendersi e salvare Catwoman, fa uso di uno strano composto verde per riprendere le forze: questa "pozione" dovrebbe essere a base di adrenalina, ma il colore verde fluo dello strano composto ha ricordato a molti il Venom usato da Bane per accrescere le sue capacità fisiche.

The Batman, Matt Reeves: "Robin potrebbe apparire nel sequel"

Per chi non lo sapesse, il liquido verde è ciò che conferisce a Bane la sua forza e muscolatura, come se fossero steroidi istantanei. Vedere Bruce Wayne avere accesso a quel tipo di sostanza chimica, soprattutto così giovane, ha fatto insospettire i fan più attenti.

Sarà stato davvero un riferimento a Bane o Matt Reeves ha inserito questo particolare per caso? Lo scopriremo solo al prossimo film dedicato al Cavaliere Oscuro. Nel frattempo potete leggere la nostra recensione di The Batman, attualmente al cinema.