The Batman, Danny DeVito: "Colin Farrell sarà un Pinguino grandioso"

The Batman dovrebbe avere Colin Farrell nel ruolo del Pinguino e ora Danny DeVito, ex interprete del villain, ha commentato la scelta.

L'attore ha avuto il ruolo di Oswald Cobblepot, ovvero il Pinguino, nel film del 1992 diretto da Tim Burton e ora sembra sia arrivato il turno di Colin Farrell. Danny DeVito ha commentato le indiscrezioni riguardanti The Batman sottolineando: "Colin è un grande attore ed è un mio ottimo amico".

Parlando del suo possibile erede nel cinecomic diretto da Matt Reeves, la star ha aggiunto: "Lo conosco da molti anni e penso farà un lavoro grandioso nella parte del Pinguino. Sarà davvero interessante scoprire il suo approccio al ruolo".

Nel cast di The Batman, che avrà come star Robert Pattinson, ci saranno anche Zoe Kravitz nella parte dell'affascinante Catwoman, Andy Serkis in quella di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il commissario Gordon e Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista.

La regia del film è stata affidata a Matt Reeves e racconterà la storia di un giovane Bruce Wayne, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.

