The Batman: il costume di Robert Pattinson è nato da una specifica richiesta di Matt Reeves

Se siete rimasti affascinati dal costume indossato da Robert Pattinson in The Batman, online sono state svelati nuovi dettagli e sembra che le sue origini si leghino alla visione di Matt Reeves .

Il The Batman di Matt Reeves si distingue da tutto il resto proprio nella sua identità estetica. Una delle prime cose saltate all'occhio dei fan è stato il design del "bat-costume" indossato da Robert Pattinson. In una recente intervista Glyn Dillon e David Crossman, i costumisti del film, hanno rivelato le sue origini creative e pratiche.

Parlando con Deadline, i due artisti hanno approfondito le dinamiche alle base della gestazione del "bat-costume" di Pattinson, rivelando che sulla sua gestazione ha influito parecchio anche la visione di Matt Reeves stesso. Il regista aveva una richiesta specifica per questo "abito": che fosse "utilitaristico" e connesso più all'azione che non alla ricercatezza estetica.

Fra i materiali utilizzati in corso d'opera troviamo la finta pelle giapponese, il nylon e tante altre piccole accortezze: "Matt voleva assolutamente che la tuta fosse utilitaristica e, soprattutto, doveva essere un costume in cui Robert potesse muoversi e combattere. La praticità e la mobilità erano le preoccupazioni principali... Un esempio di ciò lo abbiamo con la cintura multiuso. Questa nei fumetti è gialla o dorata come anche nella maggior parte dei film, ma ci piaceva l'idea che avrebbe usato cose che usavano i poliziotti, pacchi di munizioni in pelle e porta manette ecc... sembra molto più vicino a 'Special Forces' che a Spandex", ha riferito Dillon.

Arrivato in Italia il 2 marzo 2022, The Batman ha ben presto conquistato il grande pubblico, complice l'interpretazione di Robert Pattinson e l'affascinante mondo costruito da Matt Reeves. Al momento i fan restano in attesa dei nuovi progetti ad esso legati.