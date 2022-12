The Batman: l'esclusione della colonna sonora di Michael Giacchino dagli Oscar fa infuriare i fan

Fan di The Batman in rivolta sui social media dopo l'esclusione di Michael Giacchino dalla shortlist delle migliori colonne sonore agli Oscar 2023.

L'Academy of Motion Picture Arts and Science entra nel mirino dei fan di The Batman, furiosi per l'esclusione dalla shortlist per la miglior colonna sonora agli Oscar 2023 della score di Michael Giacchino.

The Batman è entrato nelle shortlist per Miglior Trucco e acconciature, Suono ed Effetti visivi, ma non ha centrato la miglior Colonna sonora. A Giacchino l'Academy avrebbe preferito le colonne sonore di All Quiet on the Western Front, Avatar: La via dell'acqua, Babylon, Gli spiriti dell'isola, Black Panther: Wakanda Forever, Devotion, Don't Worry Darling, Pinocchio di Guillermo del Toro, Nope, Anche io - She Said, The Woman King e Women Talking.

Oltre alla score di The Batman ricca di atmosfera, nel 2022 Michael Giacchino ha firmato le colonne sonore di Jurassic World: Dominion, Lightyear, Thor: Love and Thunder, e Marvel Studios presenta: Licantropus. Un'annata decisamente impegnativa e fruttuosa che però non avrebbe accontentato l'Academy, che ha escluso la sua colonna sonora più blasonata dalla shortlist, scatenando l'ira dei fan che si sono riversati su Twitter per protestare.

