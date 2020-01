The Batman, Colin Farrell smentisce: "Quei capelli non sono per il Pinguino, solo un terribile errore!"

Colin Farrell ha svelato che i capelli grigi non erano il look del Pinguino, ma solo un errore fatto in un momento di relax.

Colin Farrell ha svelato che il suo nuovo colore di capelli non è legato alle riprese di The Batman, ma a un errore compiuto in un momento di pausa dal lavoro.

Durante la sua partecipazione al talk show condotto da Ellen DeGeneres, l'attore ha infatti smentito che si trattasse di un look ideato per il nuovo film tratto dai fumetti della DC. Colin Farrell ha infatti dichiarato commentando le foto che qualcuno aveva ipotizzato potessero rivelare delle anticipazioni su The Batman: "Quello sono io quando non sono pronto ad apparire davanti alle telecamere, quattro ore prima di arrivare al trucco".

La star ha spiegato che al termine del suo impegno sul set di un progetto ha l'abitudine di fare qualcosa di strano e in questa occasione aveva deciso di tingersi i capelli comprando una tinta al supermercato: "I capelli sono passati dall'essere viola a giallo urina, e poi sono arrivato a quel colore che vedete. Possiamo chiamarlo grigio argento".

Farrell ha inoltre aggiunto che i suoi figli non sono particolarmente entusiasti all'idea del suo impegno accanto a Robert Pattinson: "Sono stufi che interpreti un cattivo, elemento che sembra, se leggiamo tra le righe, farmi credere che siano convinti sia una brava persona".

Le prime foto dal set di The Batman che anticipavano la scena di un funerale, hanno dato ufficialmente il via all'attesa di ulteriori dettagli relativi alla lavorazione del film cinecomic che avrà nel cast anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il Commissario Gordon, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.