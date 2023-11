The Batman: Christopher Nolan non parlerà mai in pubblico del film, ecco perchè

Il noto regista britannico ha risposta in maniera molto particolare alla domanda di un giornalista riguardante The Batman, film con Robert Pattinson.

Sono passati ormai diversi anni dall'uscita nelle sale di The Dark Knight Rises, ultimo capitolo della trilogia diretta da Christopher Nolan, ma il lavoro compiuto dal regista britannico con la sua iterazione del cavaliere oscuro rimane ancora oggi uno dei più apprezzati. Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Variety a Nolan è stato chiesto un commento su The Batman, ma il regista ha voluto del tutto sviare.

"Se iniziassi a parlare dei cinecomic sarebbe l'unica cosa a cui i lettori di questo articolo presterebbero attenzione". Risposta semplice e diretta, dunque, per non sviare l'attenzione dal suo nuovo lavoro, Oppenheimer, che ha riscontrato apprezzamento di critica e pubblico.

In ogni caso Nolan si era già espresso a favore di Robert Pattinson in passato dopo aver lavorato con lui a TENET: "Avendo lavorato con Rob, posso dire con totale fiducia che può fare assolutamente tutto ciò che vuole. E non potrei essere più entusiasta di vedere cosa farà Batman".

A meno di ulteriori rimandi il sequel di Batman dovrebbe arrivare nelle sale nel 2025. Secondo recenti rumor nel nuovo film i fan potranno assistere all'introduzione di nuovi componenti della Bat-Family, su tutti Robin aka Dick Grayson.

Il rumor è stato lanciato dallo scooper @MyTimeToShineH che più volte si è rivelato attendibile in passato. La prima e unica apparizione di Robin/Dick Grayson sul grande schermo risale al 1997 con il controverso Batman & Robin. In quell'occasione a vestirne i panni ci pensò Chris O'Donnell.