Il cavaliere oscuro: un sondaggio di oltre 120 critici lo ha eletto miglior film di Christopher Nolan

Nel corso degli anni sono stati in molti a dibattere sulla filmografia di Christopher Nolan, un regista che senza alcun dubbio ha lasciato, e continua a lasciare, un'impronta indelebile nella storia del cinema. Un recente sondaggio del portale World of Reel, che ha coinvolto oltre 120 critici, ha eletto Il cavaliere oscuro (The Dark Knight) miglior film di Nolan.

Al secondo posto è stato inserito Memento, seguito al terzo da Dunkirk. Al quarto e al quinto troviamo rispettivamente The Prestige e Inception. Oppenheimer, uscito di recente nelle sale americane, è stato messo al sesto posto, seguito da Interstellar, Following e Batman Begins. Al decimo posto Insomnia, film del 2002.

Il Cavaliere Oscuro: dieci anni di inarrivabile perfezione

Uscito al cinema nel 2008, Il cavaliere oscuro è ritenuto il miglior capitolo della trilogia su Batman scritta e diretta da Christopher Nolan. Steven Spielberg aveva addirittura asserito che, a suo modo di vedere, avrebbe dovuto concorrere come Miglior Film agli Oscar.

Il cavaliere oscuro, Christian Bale scontento della sua performance

In una recente intervista Christian Bale ha rivelato di essere rimasto scontento della sua performance in quanto Heath Ledger si è dimostrato inarrivabile nei panni di Joker. Una grandiosa interpretazione che gli è valso un Oscar postumo.

"Heath è apparso e ha rovinato tutti i miei piani", ha detto Bale. "Mi sono detto, 'È molto più interessante di me e di quello che sto facendo.'"