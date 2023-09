The Batman - Part II introdurrà Robin/Dick Grayson [RUMOR]

Dopo il grande successo ottenuto da The Batman, film uscito nel 2022 e che ha visto Robert Pattinson vestire i panni di un giovane cavaliere oscuro, i fan sono in trepidante attesa del sequel in arrivo nel 2025. Nonostante le riprese non siano ancora iniziate per via dello sciopero della SAG-AFTRA e della WGA, non mancano aggiornamenti sul film. Secondo una recente indiscrezione in The Batman - Part II vedremo un componente fondamentale della Bat-Family: Robin aka Dick Grayson.

Il rumor è stato lanciato dallo scooper @MyTimeToShineH che più volte si è rivelato attendibile in passato. La prima e unica apparizione di Robin/Dick Grayson sul grande schermo risale al 1997 con il controverso Batman & Robin. In quell'occasione a vestirne i panni ci pensò Chris O'Donnell.

Sempre @MyTimeToShineH ha poi aggiunto che, secondo le sue fonti, Robin avrà soltanto 13 anni all'interno del film quindi per forza di cose verrà scelto un attore giovanissimo per interpretarlo.

Come già confermato da Matt Reeves, regista del film, e da James Gunn, il mondo di The Batman sarà completamente scollegato dalla continuity del nuovo DC Universe.

The Batman 2: cosa ci aspettiamo dal nuovo film di Matt Reeves

The Batman 2, chi sarà il villain?

Si vocifera che Matt Reeves abbia intenzione di introdurre Clayface, personaggio ben noto ai fan dei fumetti DC. Il noto villain, dotato di abilità mutaforma, potrebbe non sembrare adatto ai toni realistici e dark utilizzati dal regista, ma i fan ripongono in lui massima fiducia.

Non si sa ancora nulla sul possibile ritorno di Barry Keoghan nei panni del Joker (apparso brevemente sul finale del primo film).