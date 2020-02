The Batman, casting per artisti circensi: ci sarà Robin nel film?

In The Batman è stato aperto un casting per degli artisti circensi: questo significa che ci sarà l'Haly Circus e vedremo Robin da bambino?

In The Batman vedremo Robin? L'annuncio di un casting che cerca artisti circensi ha fatto montare numerose speculazioni in rete. I più appassionati del Cavaliere Oscuro sanno infatti che la sua spalla era in origine un acrobata, la cui famiglia è stata poi uccisa quando lui era ancora un bambino. Un destino non dissimile a quello di Bruce Wayne che aveva perso i genitori durante un tentativo di rapina andato a male.

La notizia, diffusa dal solito e ben informato Reddit, mostra quella che in gergo tecnico è una call, ovvero una chiamata in cui si cercano determinati profili. L'ipotesi è che in The Batman di Matt Reeves sarà quindi possibile vedere sia l'Haly Circus, sia Dick Grayson che altro non è che il vero nome di Robin. Come ben sanno i lettori del fumetto della DC Comics, l'Haly è un circo itinerante che arriva a Gotham City e ha tra i circensi la famiglia Grayson composta da John, Mary e, appunto, Dick. I tre, noti come i Flying Grayson, fanno degli spericolati numeri al trapezio che sono tra i pezzi forti dello show.

The Batman con Robert Pattinson: 5 cose che vorremmo nel film

L'arrivo a Gotham segna però il loro destino: il gangster Tony Zucco chiede al circo il pizzo in cambio di protezione e vorrebbe usare le loro attrezzature per trasportare droga, ma il patron del circo rifiuta e così il boss decide di far sabotare proprio il numero dei Grayson. John e Mary muoiono, mentre Dick si salva solo perché quella sera non è presente sulla scena. Orfano all'improvviso, sarà quindi accolto da Bruce Wayne che poi lo addestrerà trasformandolo nel suo amico e alleato nella lotta contro il crimine. Attualmente le riprese del film sono in corso a Londra e vedono Robert Pattinson nei panni del protagonista, accanto a Zoe Kravitz (Selena Kyle/Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot/Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton/L'enigmista), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon), Andy Serkis (Alfred), Peter Sarsgaard (Gil Colson) e John Turturro (Carmine Falcone).