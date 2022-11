The Batman: Batgirl avrebbe dovuto essere nel film? Lo dimostrerebbero due scene eliminate

Sul web sono spuntate alcune scene eliminate di The Batman in cui veniva anticipato l'arrivo di Batgirl tramite appositi easter egg.

Sembra proprio che all'interno di The Batman, il film DC diretto da Matt Reeves, avrebbero dovuto esserci alcuni easter egg sul personaggio di Batgirl a.k.a. Barbara Gordon, poi eliminati.

La pellicola arrivata quest'anno nei cinema, oltre a presentare il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson ha anche introdotto il gigantesco contesto in cui si muove, fatto di volti nuovi e familiari come l'Enigmista, il Pinguino, Jim Gordon e Selena Kyle. Tutte facce di una stessa e lurida medaglia che di volta in volta evolve in base allo stile del regista in gioco.

Ma un recente post Twitter dell'account The Batman Film News ha svelato che, all'interno del film, avrebbero dovuto esserci anche easter egg dedicati al personaggio di Barbara Gordon alias Batgirl, come dimostrerebbe lo script book del film.

La scena in questione si sarebbe sviluppata partendo da un briefing fra gli investigatori del GCPD, in cui uno di loro racconta a Jim Gordon della situazione attuale e degli sviluppi legati al cifrario proiettato sul muro. In quel momento, Gordon riceve una telefonata dal Bruce Wayne di Robert Pattinson, e per allontanarsi usa proprio sua figlia, Barbara, come scusa.

In un'altra scena cancellata del film e riportata nel post, avremmo dovuto vedere Bruce Wayne ignorare i suoi contabili aziendali mentre gli illustrano le sue attuali perdite. La totale concentrazione del giovane altrove potrebbe suggerire un successivo inserimento del personaggio di Barbara come aiuto in questo senso.

Forse vedremo il personaggio nel sequel di The Batman o in altri lavori successivi. In fin dei conti il Cavaliere Oscuro di Pattinson è appena agli inizi della sua carriera, indicando un periodo temporale in cui Barbara potrebbe essere ancora troppo giovane per far capolino in questo genere di faccende.