The Batman 2: ecco quanto bisognerà aspettare per il sequel

Sebbene il regista Matt Reeves stia attualmente lavorando alla sceneggiatura per il sequel di The Batman, i fan dovranno attendere qualche anno prima dell'uscita nelle sale.

La realizzazione di The Batman 2 è stata recentemente autorizzata in via ufficiale e Matt Reeves e Mattson Tomlin hanno iniziato a lavorare alla sceneggiatura: sfortunatamente, sembra che il copione del sequel sia ancora in fase embrionale visto che è stato rivelato che il film non dovrebbe arrivare nei cinema fino al 2025, "nella migliore delle ipotesi".

Molti credevano che sarebbe stato così, ma allo stesso tempo i fan speravano che ci fosse una possibilità che la pellicola potesse essere pronta per il rilascio entro il 2024. Queste novità sono state rivelate attraverso un nuovo rapporto di Variety relativo all'elezione di James Gunn come presidente dei DC Studios, la nuova divisione di Warner Bros Discovery dedicata ai progetti basati sulle proprietà DC Comics.

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Non abbiamo ancora idea di cosa aspettarci da The Batman 2, ma il primo film si è concluso con l'introduzione di The Joker (Barry Keoghan). Anche se questo non garantisce necessariamente che l'amatissimo personaggio tornerà come cattivo principale del sequel, se così non fosse molte persone rimarrebbero sicuramente profondamente deluse da questa peculiare scelta narrativa.

The Batman, prodotto da DC Films, 6th & Idaho e Dylan Clark Productions, è un reboot cinematografico del franchise del Cavaliere Oscuro. Matt Reeves ha scritto la sceneggiatura insieme a Peter Craig e Mattson Tomlin, e il protagonista Robert Pattinson è affiancato da Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Andy Serkis e Colin Farrell.