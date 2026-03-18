The Batman 2, Robert Pattinson anticipa un sequel diverso: "Ci saranno svolte radicali"

Robert Pattinson rivela che The Batman Part 2 sarà profondamente diverso dal primo film, con scelte narrative audaci e una sceneggiatura complessa, sorprendentemente ambiziosa.

Dopo aver ridefinito l'immaginario del Cavaliere Oscuro nel 2022, il ritorno di The Batman si prepara a cambiare ancora le carte in tavola. A suggerirlo è Robert Pattinson, che anticipa un sequel meno prevedibile, più coraggioso e lontano dalle coordinate già esplorate.

Un sequel che rompe gli schemi del primo film

A distanza di anni dal debutto di The Batman, il sequel diretto da Matt Reeves inizia finalmente a prendere forma, e le prime indicazioni raccontano di un progetto pronto a sorprendere. A parlare è Robert Pattinson, che tornerà nei panni del protagonista, offrendo uno sguardo preliminare su quello che definisce un cambio di rotta significativo. "La sceneggiatura è straordinaria. Penso che sarà un film davvero, davvero speciale e molto, molto diverso", ha dichiarato, lasciando intendere una distanza netta rispetto all'atmosfera del primo capitolo.

The Batman: un'immagine promozionale

Non si tratta solo di una naturale evoluzione, ma di una scelta consapevole di spingersi oltre. Pattinson ha sottolineato come il film stia "osando", suggerendo un approccio più audace sia sul piano narrativo che stilistico: "Sarà interessante vedere cosa ne verrà fuori. Sta facendo delle scelte molto coraggiose". Parole che, pur senza entrare nei dettagli della trama, delineano un progetto intenzionato a evitare la ripetizione e a ridefinire nuovamente il proprio linguaggio.

Dal punto di vista produttivo, le riprese dovrebbero iniziare entro pochi mesi, segnando l'avvio concreto di una lavorazione attesa da tempo. L'attore ha condiviso queste informazioni mentre promuoveva "The Drama", film A24 in cui recita accanto a Zendaya, ma il focus resta inevitabilmente sul futuro del Cavaliere Oscuro. In un panorama cinematografico dove i sequel spesso si muovono in territori familiari, The Batman Part 2 sembra voler percorrere una strada meno prevedibile, quasi a rischio di spiazzare lo spettatore.

Una sceneggiatura "densa" e ambiziosa secondo Colin Farrell

A rafforzare questa percezione intervengono anche le parole di Colin Farrell, interprete di Oswald Cobblepot, meglio noto come il Pinguino. L'attore ha descritto la sceneggiatura con toni entusiastici, sottolineandone la complessità e la profondità: "Ho avuto molti pensieri da condividere con Matt sulla sceneggiatura. Penso davvero che sia un capolavoro, una sorta di capolavoro contemporaneo del genere".

The Batman: Robert Pattinson nel set

Farrell insiste su un elemento chiave: la densità del racconto. "È densa, è davvero molto intelligente, così profonda e dettagliata", ha spiegato, lasciando intuire un intreccio ricco e stratificato, capace di lavorare sui personaggi tanto quanto sulla trama. Un'impostazione che sembra confermare l'intenzione di Reeves di costruire un universo narrativo più articolato, lontano dalle strutture più lineari del cinema supereroistico tradizionale.

Nel frattempo, il progetto resta avvolto da una certa riservatezza. Oltre alla data di uscita fissata per il 1° ottobre 2027, emergono solo indiscrezioni su possibili nuovi ingressi nel cast, tra cui Scarlett Johansson e Sebastian Stan. Dettagli ancora non ufficializzati, che contribuiscono ad alimentare l'attesa senza svelare troppo.

Quello che appare chiaro è l'intento di non replicare il successo del primo film, ma di metterlo in discussione. The Batman Part 2 sembra nascere proprio da questa tensione: non confermare, ma trasformare. E in un genere spesso legato a formule consolidate, è proprio questa volontà di cambiare le regole a renderlo, già ora, uno dei sequel più osservati dei prossimi anni.