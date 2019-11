The Batman: Andy Serkis sarà Alfred, è ufficiale!

The Batman avrà nel proprio cast Andy Serkis nel ruolo di Alfred, il maggiordomo di Bruce Wayne: a confermarlo il regista Matt Reeves.

The Batman avrà nel proprio cast anche Andy Serkis con il ruolo di Alfred Pennyworth: il regista del nuovo cinecomic, Matt Reeves, ha ora confermato la presenza dell'attore tra gli interpreti dell'atteso progetto con star l'attore Robert Pattinson.

Il filmmaker scelto per occuparsi dell'atteso lungometraggio con star Robert Pattinson ha, infatti, pubblicato su Twitter un video in cui Andy Serkis corre sul red carpet accompagnato dalla didascalia: "Ed ecco che arriva Alfred!".

Nelle ultime settimane si era parlato più volte di un possibile coinvolgimento dell'attore e regista nel progetto The Batman prodotto da Warner Bros. e ora si è quindi avuta la conferma tanto attesa:

Nel cast di The Batman, che avrà come star Robert Pattinson, ci saranno anche Zoe Kravitz nella parte dell'affascinante Catwoman, Jeffrey Wright che sarà il commissario Gordon e Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista.

La regia del film è stata affidata a Matt Reeves e racconterà la storia di un giovane Bruce Wayne, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.

