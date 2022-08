The Batman 2: il sequel sembra confermato, Matt Reeves ha rinnovato l'accordo con Warner

The Batman 2 sembra destinato a essere realizzato: Matt Reeves ha rinnovato il suo accordo con Warner Bros che prosegue la collaborazione tra lo studio e la sua casa di produzione 6th and Idaho.

Il filmmaker sta attualmente occupandosi dello sviluppo del sequel delle avventure dell'Uomo Pipistrello in collaborazione con Mattson Tomlin.

Matt Reeves, secondo quanto riportano le notizie online, ha rinnovato anche l'accordo con Warner Bros Television mentre si continua a lavorare anche sulla serie spinoff di The Batman dedicata alla storia del Pinguino, villain interpretato dall'attore Colin Farrell per HBO Max.

La piattaforma di streaming, poche ore fa, ha però cancellato la serie animata Batman: The Caped Crusader, di cui il filmmaker era uno dei produttori esecutivi insieme a J.J. Abrams.

Robert Pattinson riprenderà quindi il ruolo di Bruce Wayne e il regista Matt Reeves, annunciato il sequel che era poi stato messo in dubbio a causa dei tanti cambiamenti avvenuti dopo i cambiamenti ai vertici dello studio, aveva voluto ringraziare i responsabili delle sale cinematografiche: "Grazie a tutti per l'incredibile sostegno dato a The Batman. Non avremmo potuto arrivare a questo punto senza la fiducia e l'entusiasmo di tutti i vostri team intorno al mondo. Sono eccitato nel rientrare in questo mondo per il prossimo capitolo".