The Batman 2: Sebastian Stan potrebbe essere uno dei protagonisti del sequel

Dopo Scarlett Johansson, un'altra star del MCU starebbe per entrare nel cast del film dei DC Studios che sarà diretto da Matt Reeves.

Nel cast di The Batman Parte II potrebbe esserci un'altra star del MCU: dopo aver coinvolto Scarlett Johansson, la produzione starebbe per concludere un accordo con Sebastian Stan.

L'interprete di Bucky non ha ancora firmato il contratto, tuttavia le fonti di Deadline sostengono che l'annuncio della presenza tra gli interpreti sia molto vicino.

I primi dettagli sul sequel DC

Le riprese di The Batman 2, prodotto da Warner Bros e DC Studios, inizieranno in primavera in vista del debutto del film nelle sale previsto per il mese di ottobre 2027.

A Different Man: un primo piano di Sebastian Stan

Robert Pattinson interpreterà nuovamente Bruce Wayne nel secondo film diretto da Matt Reeves, autore anche della sceneggiatura.

Tra gli interpreti potrebbero quindi esserci Scarlett Johansson e Sebastian Stan, in precedenza star del MCU nei panni di Black Widow e Winter Soldier.

The Batman aveva incassato oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e 369,3 milioni negli Stati Uniti.

Che personaggi potrebbero interpretare Scarlett e Sebastian?

Alcune settimane fa, dopo le indiscrezioni riguardanti il possibile coinvolgimento dell'attrice, era emersa l'indiscrezione riguardante l'entrata in scena nel film di Gilda Gold, ovvero Gilda Dent. Il ruolo affidato a Scarlett potrebbe quindi essere quello della donna che, nel tentativo di alleggerire il carico di lavoro del marito, inizia a uccidere i criminali di Gotham City. Tra le pagine dei fumetti, tuttavia, le sue azioni portarono Harvey a essere aggredito e a diventare Due Facce, trasformando uno dei più grandi alleati di Batman forse nel membro più contorto della sua galleria di nemici.

Le notizie sul casting call riportavano l'intenzione dei produttori di cercare qualcuno sulla quarantina, facendo ora ipotizzare che la parte del procuratore distrettuale sia stata affidata a Stan, recentemente tornato nel ruolo di Bucky Barnes in Thunderbolts* (di cui potete leggere nostra recensione).

Per ora non resta che attendere prima di scoprire qualche ulteriore indiscrezione ed eventuali conferme.