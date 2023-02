The Batman 2: cosa sappiamo sul sequel del film DC di Matt Reeves

Il sequel del reboot cinematografico dei film su Batman di Matt Reeves è ufficialmente in arrivo e, almeno secondo quanto rivelato finora dallo stesso regista, il ritorno di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro in The Batman 2 sarà avvincente tanto quanto il primo capitolo della nuova trilogia DC, che è indubbiamente stato uno dei migliori film di supereroi del 2022.

The Batman: Andy Serkis durante una scena dal film

In passato, sia Pattinson che Reeves hanno più volte affermato di voler utilizzare i sequel al fine di presentare ai fan di questo nuovo franchise cattivi come Robin, Mr. Freeze, l'Uomo Calendario o Hush; tuttavia, l'annuncio del secondo film è ufficialmente arrivato lo scorso aprile, durante il CinemaCon, e a gennaio 2023 è stato ufficializzato anche il titolo della pellicola (The Batman - Part II), la cui data di uscita è prevista per il 3 ottobre 2025. In ogni caso, prima di parlare del futuro, concentriamoci su tutto ciò che sappiamo finora e su cosa possiamo aspettarci dall'attesissimo sequel di The Batman.

Robert Pattinson, il cast e la trama

Sia i fan di Robert Pattinson che gli spettatori meno familiari con la sua filmografia hanno apprezzato molto la performance dell'attore inglese, il ritmo del film e l'atmosfera estremamente cupa che contraddistingue la Gotham City di Reeves. Tuttavia alcune persone, incluso Jimmy Kimmel, hanno scherzato sul fatto che l'attore britannico si sia preparato per interpretare un "pipistrello" interpretando per anni un vampiro nel cast dei film di Twilight. In realtà, sono state le sue performance strabilianti in thriller come Good Time del 2017 a permettergli di poter incarnare una versione brutale ed emotivamente tormentata di Bruce Wayne.

The Batman: Robert Pattinson insieme a Zoë Kravitz in una scena dal film

Oltre a Pattinson, almeno per il momento, non sappiamo se vedremo o meno il ritorno di altri membri del cast con il futuro sequel, anche se è possibile che Zoë Kravitz, Jeffery Wright e Andy Serkis riprendano i loro ruoli rispettivamente di Catwoman, Jim Gordon e Alfred. Anche per quanto concerne la trama, per adesso non sappiamo quale aspetto della mitologia di Batman sarà esplorato nel sequel; quel che è certo, tuttavia, è che il film sarà un'entità a sé stante e non sarà collegato all'Extended Universe di DC, proprio come il primo film di Reeves. Nel gennaio 2023, inoltre, durante un'intervista di Collider il regista ha rivelato alcuni dettagli sulla pellicola, spiegando che The Penguin, la miniserie di HBO Max con un irriconoscibile Colin Farrell, sarà collegata in modo significativo alla preparazione di The Batman 2.

Il ritorno di Matt Reeves e l'annuncio del sequel

Quello di The Batman è un progetto unico e i fan hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno scoperto che Matt Reeves sarebbe tornato per dirigere The Batman: Part II, sperando che possa portare a termine il progetto con un eventuale terzo capitolo. Il regista, principalmente noto per aver diretto Cloverfield e i due film più recenti de Il pianeta delle scimmie, sta anche scrivendo la sceneggiatura del nuovo progetto, ma non con Peter Craig, il suo co-sceneggiatore di The Batman: durante un'intervista pubblicata sul The Hollywood Reporter nell'agosto del 2022, Matt ha svelato che sta collaborando con Mattson Tomlin, uno scrittore non accreditato che ha partecipato alla stesura del copione del film originale.

The Batman: Matt Reeves, Robert Pattinson in una foto dal set

Nell'aprile 2022, prima che venisse reso noto il titolo ufficiale di The Batman: Part II, il sequel è stato annunciato dallo stesso Reeves al CinemaCon. Durante l'evento, Matt ha ringraziato i fan per il loro supporto e ha espresso il suo entusiasmo a proposito del "tornare ad esplorare questo mondo con il prossimo capitolo."

I primi accenni a un sequel, tuttavia, sono arrivati subito dopo il successo al botteghino di The Batman, seguito da recensioni stellari ricevute da parte della critica, tanto che già lo scorso anno il regista aveva affermato: "Non vedo l'ora! Di solito non si fa il primo film già pensando che ci sarà il sequel. Devi fare il primo in modo che sia un film che resiste e vive da solo. Ma credo davvero in quello che abbiamo fatto e sarei entusiasta di raccontare più storie. Stiamo già raccontando altre storie nel mondo dello streaming con HBO Max. Infatti siamo al lavoro su una serie su Pinguino con Colin Farrell che sarà fantastica. Poi stiamo lavorando anche su altre cose. Ma sì, abbiamo iniziato a parlare di un altro film, anche se in questo momento cerco di godermi questo."

Matt Reeves sul punto focale di The Batman 2

Questo gennaio, durante la suddetta intervista di Collider, Reeves ha spiegato quale sarà il punto focale del sequel: "Per quanto mi riguarda, la cosa che sento veramente è che Robert Pattinson è davvero speciale in questo ruolo. Il mio obiettivo è sempre stato di fare delle storie che permettano al personaggio di essere sempre il centro emotivo della trama. Perché spesso accade che, dopo il primo film, arrivano altri personaggi della sua galleria di nemici, e in un certo senso prendono il sopravvento, mentre Batman assume un ruolo secondario sul piano caratteriale o emotivo."

The Batman: Robert Pattinson nel costume di Batman in una scena dal film

Il regista ha anche svelato che molto presto incontrerà James Gunn e Peter Safran, i nuovi dirigenti dei DC Studios, al fine di assicurarsi che i loro piani per il DC Universe non intacchino in alcun modo il futuro di The Batman: "Gunn e Safran sono stati fantastici. Ci incontreremo nelle prossime settimane perché vogliono parlarmi del loro piano generale, e poi vogliono sentire il piano per il BatVerse. Ci incontreremo per parlare di tutto questo. Non vedo l'ora di sentire cosa faranno. Il BatVerse, come ha detto James, e come ha detto Peter, è una cosa a parte che ci lasciano fare."

Il luminoso futuro di The Batman splende ben oltre la trilogia

Infine, sappiamo anche che il nuovo franchise lanciato da The Batman nel 2022 non continuerà soltanto con questo secondo lungometraggio e con un eventuale terzo sequel: secondo quanto riferito, l'universo si espanderà con altri film e programmi TV che esploreranno le dinamiche di Gotham City dal punto di vista dei nemici di Bruce Wayne. Una delle serie più attese in arrivo, come accennato in precedenza, è The Penguin, ma c'è anche un altro spin-off televisivo attualmente in lavorazione che racconterà gli avvenimenti riguardanti l'Arkham Asylum, originariamente concepito da Reeves come un dramma poliziesco incentrato sul Gotham City Police Department e sul famigerato ospedale psichiatrico. Questo è tutto ciò che sappiamo finora su The Batman: Part II, ma accenderemo sicuramente il Bat-Segnale non appena avremo dei nuovi aggiornamenti.