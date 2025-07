The Batman 2, lo sceneggiatore al lavoro già su un altro supereroe: sarà un altro personaggio DC?

Dopo aver consegnato la sceneggiatura di The Batman Part II, Mattson Tomlin stuzzica i fan con un indizio su un misterioso nuovo eroe su cui sta lavorando per un altro film.

Il mondo oscuro e piovoso di Gotham sta per riaprire i battenti, ma lo sceneggiatore Mattson Tomlin sembra già guardare oltre. Con il secondo capitolo del Batman di Matt Reeves in lavorazione, spunta un criptico messaggio che promette l'arrivo di un nuovo eroe sotto la sua penna. Il dubbio è lecito: si tratterà di un progetto DCU o Elseworlds?

un nuovo eroe in arrivo dopo The Batman 2

Con il copione di The Batman 2 ufficialmente consegnato da Matt Reeves e Mattson Tomlin, la macchina produttiva del sequel si è rimessa in moto verso l'uscita prevista nel 2027. Ma mentre Gotham si prepara a un nuovo capitolo del suo noir urbano, è lo stesso Tomlin a sorprendere. Alla domanda di un fan sui social su quale altro eroe dei fumetti gli piacerebbe scrivere, lo sceneggiatore si è limitato a rispondere: "Lo vedrete". Poche parole, ma sufficienti a far impazzire le speculazioni.

La locandina di The Batman

Due le ipotesi principali: da un lato, Tomlin potrebbe essere stato ingaggiato per un nuovo progetto all'interno dell'universo principale DC curato da James Gunn e Peter Safran, dove la scrittura è il primo mattone su cui si costruiscono i film.

Ma c'è anche un'altra possibilità, forse ancora più intrigante: che il misterioso "altro eroe" sia destinato a fare il suo ingresso proprio in The Batman Part II. I dettagli della trama sono sotto chiave, ma la teoria più diffusa è quella che vede l'arrivo di Robin, il Ragazzo Meraviglia, finora assente nei toni realistici della trilogia di Christopher Nolan.

Introdurre un personaggio come Robin nel cupo universo narrativo di Reeves equivarrebbe a una vera e propria rivoluzione interna, capace di ampliare le coordinate emotive e drammaturgiche della saga senza tradirne l'anima.

Un sequel tra misteri, ritorni e caos post-apocalittico

Dopo lo slittamento dalla data iniziale del 2026, il film è ora atteso per il 1° ottobre 2027, e a quanto pare ne è valsa la pena: Reeves ha chiesto tempo extra per perfezionare uno script che promette di scavare ancora più a fondo nella corruzione endemica di Gotham.

Robert Pattinson in The Batman

La pellicola sarà parte del filone Elseworlds, ovvero una continuità narrativa separata dal nuovo DC Universe, lasciando campo libero a uno sviluppo stilistico e tematico autonomo. Robert Pattinson tornerà nei panni di Bruce Wayne, accanto a Andy Serkis nei panni del fedele Alfred. È altamente probabile anche il ritorno di Jeffrey Wright come Commissioner Gordon e di Colin Farrell nei panni del Pinguino, che sarà reduce dagli eventi della serie spin-off a lui dedicata.

Le atmosfere restano oscure e tese, e le suggestioni fumettistiche parlano chiaro: si vocifera un adattamento di archi narrativi come No Man's Land o Zero Year, storie in cui Gotham diventa un'arena post-catastrofica dove la lotta per il potere si trasforma in un incubo senza regole.

In questo scenario, l'introduzione di un nuovo eroe - che sia Robin o qualcun altro - potrebbe segnare una svolta radicale nella narrazione, un cuore inaspettato nel gelo metropolitano della saga di Reeves. E Mattson Tomlin, con il suo sguardo tagliente e la penna affilata, è pronto a mostrarcelo.