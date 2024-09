The Batman 2, Bruce Wayne arriva anche sul piccolo schermo? Matt Reeves risponde

Il regista Matt Reeves ha recentemente condiviso nuovi dettagli entusiasmanti su The Batman - Parte II e sul futuro dell'epica saga del Cavaliere Oscuro. Nonostante il lancio dei DC Studios e la nascita del nuovo DCU, Reeves sembra determinato a portare avanti il suo ambizioso progetto, espandendo l'universo di Batman anche sul piccolo schermo.

Matt Reeves anticipa una possibile serie tv

In un'intervista a Entertainment Weekly, Reeves ha spiegato come sta strutturando la narrazione del sequel, confermando che l'arco emotivo di Batman/Bruce Wayne sarà sempre al centro di ogni film interpretato da Robert Pattinson. Tuttavia, la sua visione non si limita al grande schermo: la serie The Penguin ha debuttato con successo su HBO, dimostrando l'intenzione di esplorare in profondità personaggi secondari che non hanno spazio sufficiente nei film.

Una scena con Robert Pattinson come Bruce Wayne

Reeves ha già dichiarato che il suo obiettivo è creare una "storia criminale epica", sfruttando la televisione per approfondire trame e personaggi di Gotham, come quelli legati al GCPD e all'Arkham Asylum. Nonostante alcuni progetti siano stati modificati, Reeves conferma che questi spin-off sono ancora in evoluzione e potrebbero riservare sorprese in futuro.

Un dettaglio interessante emerso durante l'intervista però è appunto la possibilità che il Batman di Pattinson possa apparire in qualche episodio delle serie TV. Reeves ha ammesso che, sebbene non sia nei piani immediati per The Penguin, c'è la volontà di esplorare un eventuale cameo del Cavaliere Oscuro in futuro.

The Batman 2, anticipati alcuni dettagli della trama del sequel

Per quanto riguarda The Batman - Parte II, Reeves ha confermato che la sceneggiatura è stata completata e le riprese inizieranno l'anno prossimo. Senza rivelare troppo sulla trama, il regista ha anticipato che il personaggio di Oswald Cobblepot (alias il Pinguino) sarà uno dei punti di vista principali nel nuovo film.