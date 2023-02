Batgirl comparirà in The Batman 2? Leslie Grace risponde condividendo la sua opinione

Nel corso di una recente intervista Leslie Grace ha voluto rispondere a una domanda che da tempo circola nelle community degli appassionati: Batgirl comparirà in The Batman 2?

Anche se non abbiamo avuto la possibilità di vedere il film di Batgirl, l'amarezza generale ha mantenuto alta l'attenzione su questo progetto scartato in una fase avanzatissima della sua produzione. Con il successo di The Batman e l'annuncio di un sequel, in molti hanno ipotizzato che Batgirl potrebbe tranquillamente tornare, magari nell'universo narrativo di Matt Reeves. Nel corso di una recente intervista con Variety Leslie Grace ha ora chiarito la situazione.

"Abbiamo sicuramente parlato del futuro di Batgirl e su come potrebbe rinascere. Penso che i fan non vedano l'ora di vederlo. Vedremo dove ci porterà il tempo. Non posso confermare una svolta del genere a questo punto. Non posso parlare troppo di un futuro per lei o garantire nulla. L'ultima cosa che vorrei fare è dare alla gente un'idea su cui non ho molto controllo, come abbiamo imparato", ha detto Leslie Grace, sottolineando ancora una volta che non dipende da lei la situazione del personaggio, ma da coloro che stanno delineando il futuro cinematografico e casalingo della DC.

Senza alcuna conferma in questo senso non ci resta che attendere nuovi dettagli, nella speranza che in casa Warner non illudano nuovamente i fan storici come accaduto in passato.

Vi ricordiamo che la cancellazione di Batgirl è stata così improvvisa da spiazzare anche la sua stessa protagonista.