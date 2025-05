Avengers, Scarlett Johansson ricorda le folli riprese del primo film: "Sembravamo dei pazzi"

Scarlett Johansson nella lunga intervista sulla sua carriera concessa a Vanity Fair ha ricordato di essersi sentita davvero poco cool sul set di The Avengers del 2012. L'attrice aveva già fatto il suo debutto alla Marvel come Vedova Nera in Iron Man 2 due anni prima.

"Quando abbiamo girato il primo Avengers nessuno di noi sapeva quale sarebbe stato il potenziale di quel film", ha ammesso Johansson. "Iron Man aveva avuto un successo enorme e costruito i Marvel Studios che conosciamo oggi. Anche Iron Man 2 era stato un successo. Poi, c'è stato Thor, ma quel personaggio sembrava appartenere a un universo completamente diverso. Il tono era molto diverso da quello dei film di Iron Man".

Johansson ha proseguito: "Anche il film di Capitan America aveva una sua identità. Quando si sono uniti tutti questi personaggi, più Hulk e Occhio di Falco, è sembrato un gran casino, a dire il vero. Anche sul set sembrava una follia. Sembravamo tutti pazzi. Cosa stiamo facendo? Credo che nessuno sapesse se avrebbe funzionato o meno, a parte Kevin Feige e Joss Whedon. Il cast aveva una fiducia cieca in loro".

The Avengers e il successo planetario dei Marvel Studios

Scarlett Johansson a colloquio col regista Joss Whedon con in una scena di The Avengers - I vendicatori

Solo quando gli attori di The Avengers hanno filmato l'iconico momento in cui la macchina da presa gira intorno ai supereroi mentre si preparano a combattere, Johansson ha capito che c'era un grande potenziale nel crossover tratto dai fumetti Marvel.

Scarlett Johansson in azione in The Avengers - I vendicatori

"Ricordo la scena in cui siamo tutti insieme in quella ripresa a 360° dei personaggi", ha continuato. "Quello è stato il momento in cui tutti abbiamo pensato che forse poteva funzionare. Sembrava potente. Quando abbiamo visto il giornaliero è sembrato molto bello, ma molte cose non ci erano sembrate così belle nel momento in cui le abbiamo girate. Eravamo giovani. Ci stavamo divertendo così tanto. Siamo diventati grandi amici. È stato uno spasso".

The Avengers ha aperto i battenti nell'estate del 2012 con il plauso della critica e 1,5 miliardi di dollari al botteghino mondiale. Mentre Iron Man aveva dato il via al Marvel Cinematic Universe nel 2008, è stata la frenesia da blockbuster che ha accolto The Avengers a dimostrare che il piano dello studio di creare un universo di film interconnessi poteva davvero funzionare con gli spettatori.