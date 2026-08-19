The Batman 2, nuovi video dal set mostrano indizi sull'atmosfera del film e la Gotham di Matt Reeves

Nuovi filmati dal set di The Batman - Parte II offrono uno sguardo inedito sulla Gotham immaginata da Matt Reeves, nuovi indizi sull'atmosfera del film e sul ruolo crescente della polizia cittadina.

Le riprese di The Batman - Parte II proseguono a pieno ritmo e, come ormai accade da diverse settimane, continuano ad arrivare online nuovi filmati capaci di alimentare la curiosità dei fan. Gli ultimi video provenienti dal set non rivelano scene d'azione o personaggi in costume, ma offrono comunque un'interessante anticipazione dell'universo costruito da Matt Reeves, mostrando nuovi tasselli della sua versione di Gotham City.

La GCPD potrebbe avere un ruolo ancora più centrale

Nei filmati, diffusi sui social, è possibile vedere la troupe impegnata nell'allestimento di una sequenza in esterni. A catturare l'attenzione sono soprattutto alcuni mezzi della GCPD, tra cui un veicolo utilizzato dalle squadre SWAT, oltre a numerosi costumi destinati agli agenti di polizia. Elementi apparentemente secondari, ma che confermano come le forze dell'ordine continueranno ad avere un ruolo significativo nel racconto.

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La presenza di ambientazioni invernali, equipaggiamenti tattici e mezzi speciali lascia intuire l'atmosfera fredda e cupa, oltre al fatto che il sequel darà ulteriore spazio al dipartimento di polizia di Gotham, già protagonista del primo capitolo. Alla conclusione del film del 2022, infatti, Batman aveva iniziato a conquistare la fiducia di alcuni agenti, in particolare dell'agente Martinez, aprendo la strada a un rapporto meno conflittuale con una parte della GCPD.

Questi nuovi materiali sembrano suggerire che il corpo di polizia sarà coinvolto direttamente negli eventi del sequel, probabilmente in una città ancora alle prese con le conseguenze della devastante alluvione provocata dall'Enigmista.

Le immagini trapelate nelle scorse settimane avevano già mostrato una Gotham profondamente cambiata dopo il finale del primo film. Un contesto che era stato ulteriormente approfondito nella serie The Penguin, dedicata all'ascesa criminale di Oswald Cobblepot dopo il vuoto di potere lasciato dalla catastrofe.

Sebbene la trama di The Batman 2 resti ancora avvolta nel mistero, molti appassionati ipotizzano che Reeves voglia concentrarsi maggiormente sulla corruzione interna alle istituzioni cittadine e sul fragile equilibrio tra criminalità, politica e forze dell'ordine.

Anche le precedenti foto dal set avevano mostrato il ritorno della Batmobile, confermando che il Cavaliere Oscuro continuerà a muoversi in una Gotham cupa, violenta e profondamente realistica.

Un cast ricco di novità in vista del 2028

Nel sequel Robert Pattinson tornerà naturalmente nei panni di Bruce Wayne, affiancato da numerosi nuovi volti. Tra le novità già annunciate figurano Sebastian Stan, che interpreterà Harvey Dent, Scarlett Johansson in un ruolo ancora mantenuto segreto, oltre a Charles Dance e Brian Tyree Henry.

Negli ultimi mesi il film è stato anche al centro di diverse indiscrezioni, alimentate dal nuovo rinvio della data di uscita. Alcuni rumor sostenevano che Warner Bros. fosse intenzionata a girare contemporaneamente anche un eventuale terzo capitolo della saga, ma l'ipotesi è stata successivamente smentita dal co-CEO dei DC Studios, James Gunn.

Per il momento, quindi, l'attenzione resta tutta concentrata su The Batman - Parte II, che continuerà a raccontare i primi anni di attività del Cavaliere Oscuro nella Gotham immaginata da Matt Reeves. L'uscita nelle sale è fissata per il 18 febbraio 2028, mentre le riprese proseguono lasciando emergere, poco alla volta, nuovi indizi sull'atmosfera e sulle ambizioni del progetto.