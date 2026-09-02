The Batman 2, cosa sta succedendo sul set? Robert Pattinson: "È molto più difficile adesso"

Tornare a Gotham non è mai semplice, ma per Robert Pattinson questa volta il vero ostacolo sembra essere il fisico. L'attore è attualmente impegnato a Londra nelle riprese di The Batman Part II, sequel del film diretto da Matt Reeves nel 2022, e durante una nuova intervista ha ammesso che indossare nuovamente il costume del Cavaliere Oscuro sta mettendo alla prova il suo corpo più del previsto.

Robert Pattinson sente il peso degli anni nei panni di Batman

Pattinson ha raccontato a GQ India che resterà nel Regno Unito fino alla fine dell'anno per completare le riprese. L'esperienza, ha assicurato, è positiva, ma le numerose scene di combattimento hanno una difficoltà che non aveva previsto. "Sento decisamente la mia età quando combatto. Sono letteralmente lì a pensare: "Dannazione, è significativamente più difficile di quanto fosse prima"", ha confessato.

The Batman, Robert Pattinson come Bruce Wayne

Nonostante la fatica, l'attore è entusiasta del progetto e del nuovo gruppo di interpreti coinvolti. "È davvero divertente. E penso che il film sarà piuttosto grandioso. Ha un cast davvero, davvero divertente, ma è una maratona", ha aggiunto. E considerando che tra il primo film e il sequel saranno trascorsi quasi sei anni, il commento di Pattinson restituisce anche una curiosa dimensione fisica del ritorno al ruolo.

C'è però un altro dettaglio del nuovo Batman che Robert Pattinson ha raccontato con particolare entusiasmo: l'orologio di Bruce Wayne. L'attore è recentemente diventato ambasciatore di Jaeger-LeCoultre, lo stesso marchio indossato da Christian Bale nella trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan. Anche il Bruce Wayne di Pattinson porterà al polso un modello della maison svizzera, il Reverso.

"Quando ho iniziato a guardarli e a cercare di decidere quale modello usare, ho scoperto che anche Christian li aveva. È strano: appena metti il Reverso, ha decisamente qualcosa di Bruce Wayne", ha spiegato Pattinson. La scelta non sarebbe quindi soltanto una questione estetica. L'attore ha raccontato di aver prestato grande attenzione anche al cinturino e al modo in cui l'orologio viene inserito nel costume. "È l'ultima cosa che indosso quando metto il costume, e c'è una persona che si occupa dell'orologio. Tutto sembra estremamente "Bruce Wayne"", ha raccontato.

Il mistero sul nuovo villain di The Batman Part II

Sul sequel, intanto, continua a esserci un'enorme quantità di segretezza. Il cast si è allargato con Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Charles Dance, Brian Tyree Henry e Sebastian Koch, mentre tornano Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell, Jayme Lawson e Gil Perez-Abraham.

Locandina di The Batman

Il possibile ruolo di Stan è stato associato dai rumor a Harvey Dent, ma una precedente dichiarazione di Reeves sembra complicare questa teoria. Il regista ha infatti anticipato che il principale antagonista del film sarà un personaggio "mai realmente visto prima in un film".

Una promessa che esclude diversi celebri nemici di Batman e lascia ancora completamente aperta la porta alle ipotesi. The Batman 2 è attualmente previsto nelle sale il 18 febbraio 2028.