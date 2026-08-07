The Batman 3 per ora esiste solo nella fantasia dei fan: James Gunn smentisce la folle indiscrezione

Nessuna lavorazione segreta per The Batman 3. James Gunn ha smentito le indiscrezioni secondo cui Matt Reeves starebbe girando contemporaneamente il secondo e il terzo capitolo della saga con Robert Pattinson.

Per qualche ora i fan di The Batman hanno sperato in una sorpresa clamorosa: Matt Reeves starebbe girando The Batman: Part II e The Batman: Part III contemporaneamente, così da ridurre i lunghi tempi d'attesa tra un capitolo e l'altro. A spegnere subito l'entusiasmo ci ha pensato James Gunn.

James Gunn: "Posso smentirlo"

Il co-presidente dei DC Studios è intervenuto direttamente su Threads, dove un utente gli ha chiesto se fosse vero che Reeves stesse realizzando i due film uno dopo l'altro. La risposta è stata secca. "Posso smentirlo." Poche parole, sufficienti a chiudere una teoria che nelle ultime ore aveva iniziato a circolare con insistenza sui social.

The Batman: una scena

Le speculazioni sono esplose dopo la diffusione online di un'immagine del logo di The Batman: Part II, nella quale il numero romano "II" sembrava trasformarsi in un "III". Per molti fan poteva essere un indizio nascosto sul fatto che Reeves fosse già al lavoro anche sul terzo capitolo della trilogia.

L'ipotesi sembrava plausibile anche per un altro motivo: quando The Batman: Part II arriverà nelle sale nel 2028 saranno passati quasi sei anni dall'uscita del primo film, un intervallo decisamente lungo per un franchise di questa portata.

Il nodo dei due Batman

A rendere ancora più complicata la situazione c'è la convivenza di due universi differenti. La saga diretta da Matt Reeves con Robert Pattinson è infatti separata dal nuovo DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran.

The Batman: un'immagine del film

Parallelamente è in sviluppo The Brave and the Bold, il film che introdurrà il Batman ufficiale del DCU. Gunn ha già chiarito in passato che non intende far uscire The Brave and the Bold nello stesso anno di The Batman: Part II, per evitare che due versioni diverse dell'Uomo Pipistrello arrivino contemporaneamente nelle sale.

Se questa strategia resterà invariata, il debutto del Batman del DCU non dovrebbe avvenire prima del 2029. Per quanto l'idea di girare due capitoli insieme avrebbe potuto accorciare i tempi, la smentita di Gunn suggerisce che Reeves sia concentrato esclusivamente su The Batman: Part II.

Una scelta che, in fondo, non sorprende. Affrontare contemporaneamente due produzioni di queste dimensioni comporterebbe un rischio enorme, mentre dedicarsi a un solo film permette al regista di rifinire ogni dettaglio prima di passare all'ultimo capitolo della trilogia.

Per ora, quindi, The Batman: Part III resta un progetto futuro. Prima toccherà a Part II dimostrare che l'attesa di questi anni sarà valsa la pena.