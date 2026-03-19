The Batman 2: Robert De Niro avrebbe potuto fare parte del cast, svelato il ruolo che ha rifiutato

Robert De Niro avrebbe potuto fare parte del cast di The Batman 2, il secondo capitolo della storia di Bruce Wayne nella versione interpretata da Robert Pattinson.
Warner Bros Pictures e DC Studios hanno attualmente fissato all'1 ottobre 2027 la data di uscita nelle sale dell'atteso sequel e le riprese inizieranno nei prossimi mesi.
Il ruolo che era stato offerto a De Niro
Tra i nuovi personaggi che saranno coinvolti in The Batman 2 ci saranno Harvey Dent, parte affidata a Sebastian Stan, e suo padre Christopher. I produttori avrebbero valutato star del calibro di Daniel Craig, Stellan Skarsgard e Brad Pitt per il ruolo. Nessuno di loro, tuttavia, ha accettato la parte e il casting è ancora in corso.
Jeff Sneider, su Twitter, aveva commentato che Robert De Niro sarebbe stata una scelta divertente per il personaggio. Poche ore dopo, tuttavia, il reporter ha aggiunto: "Post serio: poco dopo aver pubblicato questo tweet, qualcuno mi ha contattato per dire che De Niro, in effetti, aveva ricevuto l'offerta per il ruolo... E l'ha rifiutata. Maledizione!".
La star del cinema ha già recitato in un film ispirato ai fumetti della DC in occasione di Joker, in cui ha avuto la parte di Murray Franklin.
Cosa dovrebbe raccontare The Batman 2
Secondo alcune indiscrezioni, nel prossimo film ispirato ai fumetti della DC si vedranno il procuratore distrettuale Harvey Dent, il commissario James Gordon (Jeffrey Wright) e Batman che formano una difficile alleanza per annientare un serial killer e il radicato potere mafioso della città.
Il regista Matt Reeves, inoltre aveva diffuso qualche indizio sull'identità del villain che Batman affronterà nel sequel, descrivendo il misterioso antagonista come qualcuno che "non è mai stato realmente visto in un film prima".
Il filmmaker aveva aggiunto: "Dato ciò che era il primo film e ciò che è The Batman 2, che è in gran parte una storia poliziesca, l'idea di cercare di proteggere i segreti del film è estremamente importante perché è un mistero. Sarebbe un ulteriore livello di sofferenza se quella parte iniziasse a trapelare. Bisogna mantenere la sorpresa in modo che i fan... possano vivere l'esperienza divertente che ho sempre amato andando al cinema, ovvero andare e rimanere sorpresi".