Daniel Craig ha rifiutato The Batman 2: ecco quale villain doveva interpretare

Secondo le ultime anticipazioni, le riprese di The Batman 2 dovrebbero prendere il via il 29 maggio a Londra. Ma l'atteso sequel dovrà fare a meno di Daniel Craig. Secondo World of Reel il divo inglese avrebbe, infatti, declinato l'offerta di Matt Reeves per recitare nel cinecomic DC nei panni di un oscuro villain, la cui identità sarebbe stata svelata.

A Craig sarebbe stato offerto il ruolo di Christopher Dent, problematico padre di Harvey Dent. A quanto pare Warner Bros. avrebbe difficoltà a trovare un attore che lo interpreti. Prima di Daniel Craig, anche il candidato all'Oscar Stellan Skarsgård ha detto no al ruolo, costringendo WB a cercare altrove.

Robert Pattinson tornerà nei panni di Batman nel sequel di Matt Reeves

Quale è la trama principale del sequel?

Secondo quanto trapelato finora, la famiglia Dent avrà un ruolo centrale nel plot del sequel dedicato al Cavaliere Oscuto di Robert Pattinson. Voci sostengono che la trama di The Batman 2 "coinvolge il procuratore distrettuale Harvey Dent, il commissario James Gordon (Jeffrey Wright) e Batman che formano una difficile alleanza per annientare un serial killer e il radicato potere mafioso della città".

I lettori dei fumetti DC avranno già riconosciuto la premessa di The Long Halloween, che in passato ha influenzato alcuni elementi de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan. Se questa anticipazione si rivelerà corretta, potrebbe confermare che il misterioso secondo villain di cui abbiamo sentito parlare sarà effettivamente una versione dell'Holiday Killer.

Chi interpreterà Harvey Dent in The Batman 2

La storia dell'Holiday Killer, nei fumetti, è strettamente intrecciata alla famiglia Den. A interpretare il procuratore Harvey Dent, in The Batman 2, sarà Sebastian Stan mentre Scarlett Johansson dovrebbe vestire i panni della moglie, Gilda Dent, anche se quest'ultima informazione deve ancora trovare conferma ufficiale.

The Batman: Robert Pattinson in un'immagine del film

Per quanto riguarda Christopher Dent, non sono stati riportati i motivi del rifiuto di Daniel Craig, ma con molta probabilità si tratta di motivi di schedule visto che nei prossimi mesi Craig sarà impegnato nelle riprese del prison movie di Damien Chazelle a fianco di Cillian Murphy e Michelle Williams. A questo punto Warner potrebbe "corteggiare" Liam Neeson, sperando di non ricevere l'ennesimo rifiuto.

Per quanto riguarda il resto del cast, Robert Pattinson tornerà nei panni di Bruce Wayne/Batman, insieme a Jeffrey Wright nei panni di Jim Gordon, Andy Serkis in quelli di Alfred, Colin Farrell in quelli del Pinguino e (forse) Barry Keoghan in quelli del Joker. Non è previsto, invece, che Zoë Kravitz riprenda il ruolo di Selina Kyle/Catwoman.

Cosa ha detto Matt Reeves sul villain di The Batman 2?

In precedenza, Matt Reeves aveva diffuso qualche indizio sull'identità del villain che Batman affronterà nel sequel, descrivendo il misterioso antagonista come qualcuno che "non è mai stato realmente visto in un film prima".

"Dato ciò che era il primo film e ciò che è The Batman 2, che è in gran parte una storia poliziesca, l'idea di cercare di proteggere i segreti del film è estremamente importante perché è un mistero. Sarebbe un ulteriore livello di sofferenza se quella parte iniziasse a trapelare. Bisogna mantenere la sorpresa in modo che i fan... possano vivere l'esperienza divertente che ho sempre amato andando al cinema, ovvero andare e rimanere sorpresi" ha detto Reeves. resta da capire se le sue parole fossero riferite a Christopher Dent o a un altro dei cattivi che popoleranno il film in preparazione. Ma questo lo scopriremo più avanti.

The Batman 2 arriverà nei cinema a ottobre 2027.