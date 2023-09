The Batman 2: rivelata la data di inizio riprese e (forse) il villain del film

È passato un pò di tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto aggiornamenti su The Batman 2 di Matt Reeves con Robert Pattinson, ma un nuovo rumor rivela la data di inizio delle riprese. Inoltre, secondo la stessa fonte, Clayface sarà forse coinvolto come villain principale.

Quando inizieranno le riprese?

L'inizio delle riprese dell'attesissimo sequel di The Batman di Matt Reeves era inizialmente previsto per novembre, ma recentemente la produzione ha subito un notevole ritardo a causa dello sciopero della SAG-AFTRA e della WGA. Ora, l'insider MyTimeToShineHello riporta che le riprese inizieranno il prossimo marzo e che Clayface potrebbe essere coinvolto debuttando così come uno dei nemici del Cavaliere Oscuro.

Clayface

Non è la prima volta che si sente parlare del personaggio di Clayface, infatti tempo fa era già girato il rumor sulla sua inclusione in The Batman 2, inoltre Mike Flanagan aveva proposto ai DC Studios un film su di lui. Ad ogni modo non abbiamo idea di come il personaggio possa inserirsi nel mondo relativamente realistico di Batman creato da Reeves, ma supponiamo che le sue abilità di mutaforma verrebbero abbandonate e che se si sceglierà Basil Karlo come personaggio, questi potrebbe venire significativamente reimmaginato.

The Batman 2, cosa sappiamo?

Sappiamo ancora relativamente poco sul nuovo film sull'Uomo Pipistrello. Il regista ha svelato alcuni dettagli sulla trama, e Joel Edgerton e Josh Hartnett sarebbero in lizza per interpretare Due Facce. Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright e Colin Farrell dovrebbero riprendere i loro rispettivi ruoli, e potrebbe tornare anche il Joker di Barry Keoghan, che ha fatto il suo sinistro debutto nella scena di metà film. Il BatVerse di Reeves, inoltre, come confermato da James Gunn, rimarrà separato dal DCU, così come il sequel Joker: Folie à Deux Todd Phillips.

