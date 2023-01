The Batman 2, Matt Reeves svela alcuni dettagli sulla trama

Nel corso di una nuova intervista a proposito di The Batman 2, Matt Reeves ha anticipato alcuni dettagli sulla trama che vedrà sempre al centro Robert Pattinson.

Reeves ha dichiarato che ancora una volta il Bruce Wayne di Pattinson sarà centrale e non verrà relegato in un angolo dal villain di turno, come accaduto spesso in passato alle precedenti iterazioni del personaggio.

"Sento che Robert Pattinson è perfetto per questa parte", ha dichiarato Matt Reeves. "Ed il mio obiettivo è sempre stato quello di realizzare delle storie che permettessero al personaggio di Bruce Wayne di esserne al centro. Perché quello che è successo anche in passato è che, dopo il primo film, si fanno dei sequel con altri villain e questi prendono il sopravvento, relegando Bruce Wayne in secondo piano. Voglio evitare questo errore".

The Batman 2 e The Penguin: Matt Reeves svela il collegamento con la serie spinoff

Sempre in queste ultime ore, Reeves ha confermato che la serie su The Penguin con Colin Farrell e The Batman 2 saranno progetti direttamente collegati.