The Batman 2: Joel Edgerton e Josh Hartnett possibili candidati per Harvey Dent/Due Facce?

Secondo un nuovo rumor che riguarda il sequel di The Batman, pare che tra i nuovi villain che si aggiungeranno al film ci sarà anche Harvey Dent alias Due Facce e che tra gli attori presi in considerazione per la parte ci siano Joel Edgerton e Josh Hartnett.

Interessante che risaliti fuori il nome di Hartnett, che aveva rifiutato il ruolo di Bruce Wayne in Batman Begins di Christopher Nolan (la parte come noto andò poi a Christian Bale).

Tuttavia, il co-conduttore di The Hot Mic Jeff Sneider non ha sentito nulla al riguardo e non sembrava molto convinto di questa indiscrezione, quindi è meglio non dare troppo peso a questa notizia per il momento. Un personaggio come Due Facce avrebbe senso nel "BatVerse" di Reeves, e sicuramente aprirebbe la porta ad alcune grandi trame celebri dei fumetti.

Quello che è al momento sicuro è il ritorno di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne / Batman. Si prevede che anche Zoë Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright e Colin Farrell riprenderanno i loro rispettivi ruoli; inoltre, dovremmo assistere al ritorno del Joker di Barry Keoghan, che ha fatto il suo sinistro debutto nella scena a metà dei titoli di coda del primo film.

The Batman 2, Barry Keoghan sul ritorno di Joker: "Io ci sono, ma non mi hanno contattato"

I dettagli della trama non sono ancora stati resi noti. Reeves ha dichiarato solo che il suo sequel continuerà questa "epica saga criminale". Le riprese del film, però, potrebbero subire dei ritardi a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

The Batman 2 ha una data d'uscita fissata al 3 ottobre 2025.