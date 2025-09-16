The Batman 2, Matt Reeves farà fare al personaggio di Bruce Wayne cose "mai viste prima"

Dal red carpet degli Emmy, Matt Reeves è tornato a "sbottonarsi" sul plot di The Batman 2, anticipando che nel sequel il suo Bruce Wayne farà cose "mai viste prima". Naturalmente Reeves fa riferimento alla sceneggiatura co-firmata con Mattson Tomlin, finalmente pronta dopo una lunga attesa.

Negli ultimi mesi i fan DC avevano cominciato a temere che il sequel di The Batman fosse a rischio cancellazione per via dei misteriosi problemi personali che avrebbero afflitto Matt Reeves. Pericolo scampato. Il cineasta è apparso più in forma che mai ed entusiasta di poter fare ritorno all'oscuro universo della sua Gotham City insieme alla star Robert Pattinson.

Qualunque cosa riservi il futuro al BatVerse, avremo almeno un altro capitolo sul Cavaliere Oscuro di Pattinson esterno al DC Universe, come ha più volte chiarito lo stesso Co-CEO James Gunn. Sebbene si sia rifiutato di condividere dettagli specifici sulla trama, Matt Reeves ha confermato che la produzione dovrebbe iniziare all'inizio del prossimo anno.

Robert Pattinson con indosso il costume di Batman

Cosa ci riserva il Batman di Robert Pattinson?

Matt Reeves ha confermato che Robert Pattinson ha letto la sceneggiatura di The Batman 2 nella massima segretezza ed è rimasto molto soddisfatto della storia, che apparentemente porterà l'iconico eroe DC in una direzione mai vista prima.

"Stiamo iniziando. Stiamo riunendo la troupe e ingaggiando nuovo personale. Ci stiamo preparando. Stiamo praticamente entrando nella fase di pre-produzione. Gireremo il film in primavera... sono super emozionato", ha detto all'Hollywood Reporter.

"Dato che, come nel caso del primo film, The Batman 2 sarà in gran parte una storia poliziesca, l'idea di cercare di proteggere i segreti del film è estremamente importante perché è un mistero. Sarebbe un ulteriore livello di sofferenza se quella parte iniziasse a trapelare. Vogliamo mantenere la sorpresa in modo che i fan possano godere del divertimento che ho sempre amato andando al cinema, ovvero rimanere sorpresi."

Batman e Catwoman si guardano con Gotham City a fare da sfondo

E le sorprese, per Bruce Wayne, non mancheranno visto che il personaggio verrà mostrato in una veste completamente inedita, come anticipa il regista:

"Lui è Batman. Se l'idea non gli fosse piaciuta sarebbe stato un dramma. Quindi sono super emozionato perché Robert ha davvero apprezzato lo script, le cose che fa per il suo personaggio, per Batman e per Bruce Wayne, non erano mai state fatte prima in questo modo. E avevo la sensazione che avrebbe reagito in questo modo, il fatto che lo abbia fatto è stato incredibilmente incoraggiante."