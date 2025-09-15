The Batman 2: Robert Pattinson ha letto la sceneggiatura in una custodia segreta chiusa a chiave

Il momento dell'avvio delle riprese di The Batman 2 finalmente si avvicina, ma che fatica. Dopo le numerosi voci sulla possibile cancellazione del sequel per via dei ritardi e dei rumor incontrollati sui problemi personali del regista Matt Reeves, finalmente trapela una buona notizia.

La star Robert Pattinson, interprete di Batman/ Bruce Wayne, avrebbe letto la sceneggiatura custodita nella massima segretezza per non far trapelare spoiler di sorta.

"Inizieremo le riprese del sequel in primavera, probabilmente verso la fine di aprile o l'inizio di maggio", ha detto il regista Matt Reeves a Variety, intervistato sul red carpet degli Emmy. "È stato un lungo viaggio, ma sono incredibilmente eccitato. Sono davvero orgoglioso della sceneggiatura che io e Mattson Tomlin abbiamo scritto, e l'abbiamo fatta leggere a Robert Pattinson".

Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne

Guerra gli spoiler: la segretezza DC

Matt Reeves si è detto entusiasta della possibilità di tornare a esplorare l'oscuro universo di Gotham City rivelando gli sforzi per tenere segreta la sceneggiatura. "Abbiamo messo la sceneggiatura in una custodia segreta che ha un lucchetto con un codice. Robert Pattinson era a New York in quel momento, e ha letto il copione nel massimo della sicurezza" ha spiegato.

Dopo aver finito di leggere la sceneggiatura, Pattinson l'ha riposta nella custodia chiusa a chiave. "Ci fidiamo davvero di Rob, perché è il migliore" ha concluso Reeves.

Naturalmente la tempistica riguardo all'uscita di The Batman 2 è ancora incerta. Solo pochi mesi fa, James Gunn intimava ai fan di lasciar lavorare il regista senza mettergli ansia esclamando: "Lasciate che possa scrivere la sceneggiatura nel tempo che gli serve. È così che funziona. Non vi deve qualcosa perché vi piace il suo film. Vi piace il suo film grazie a Matt. Quindi lasciate che Matt faccia le cose alla sua maniera."