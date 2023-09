The Batman 2: la lavorazione riprenderà prima del previsto?

La data di produzione di The Batman 2 potrebbe riprendere prima del previsto, ma a causa delle sciopero in corso a Hollywood i piani potrebbero cambiare.

La produzione di The Batman 2 potrebbe riprendere prima del previsto. Molte sono state le date annunciate di possibile produzione e anche di uscita del film, questo a causa della confusione dovuta allo sciopero imminente ad Hollywood della SAG-AFTRA e della WGA. Le notizie sono in continuo aggiornamento, e ora sembrerebbe che il tanto atteso sequel abbia ricevuto una potenziale data di produzione. Secondo il sito web della FTIA Productionlist, aggiornato ieri, le riprese di The Batman 2, che vede nel ruolo dell'Uomo Pipistrello Robert Pattinson, dovrebbero iniziare il 6 novembre di quest'anno a Londra, nel Regno Unito.

La data annunciata potrebbe comunque cambiare visto che, nonostante lo sciopero in corso, non si è ancora arrivati a un accordo per un equo compenso salariale e probabilmente non si arriverà a una risoluzione entro il 6 novembre, il che potrebbe influire bloccando l'inizio di produzione del film e di molti altri progetti.

Ad ogni modo, la serie The Penguin di HBO Max sarà un prequel di The Batman 2, il che significa che anche se The Batman 2 terminerà le riprese prima che The Penguin possa finire la sua produzione, la Warner Bros. aspetterà di rilasciare prima The Penguin, anch'essa messa in pausa per lo sciopero.

The Batman 2: cosa sappiamo sul sequel del film DC di Matt Reeves

The Batman: Colin Farrell durante una scena del film

The Batman 2 e The Penguin

The Batman 2 vedrà di nuovo la regia di Matt Reeves, che sembra avere le idee chiare per il sequel. Inoltre al momento l'uscita è prevista per il 3 ottobre 2025 ma le date sono in continua fase di aggiornamento. Mentre The Penguin, la serie per HBO Max vedrà Colin Farrell riprendere i panni di Oswald Cobblepot, alias Pinguino, una delle nemesi principali del cavaliere oscuro. Come detto, lo show, composto da 8 episodi, fungerà da apripista per il sequel di The Batman, quindi l'uscita dell'uno dipenderà dal lancio dell'altro.