The Penguin: le riprese dello spin-off di The Batman in pausa per lo sciopero degli sceneggiatori

Anche la serie TV con Colin Farrell ambientata nell'universo di The Batman è stata colpita dal recente sciopero degli sceneggiatori in America.

Il picchetto degli sceneggiatori in sciopero continua a scombussolare le produzioni televisive e cinematografiche. In attesa che venga trovato un accordo definitivo, sono numerose le serie ad essere state messe in pausa. Tra queste anche The Penguin, spin-off di The Batman che vedrà Colin Farrell riprendere i panni di Oswald Cobblepot aka Pinguino.

Le riprese sarebbero dovute iniziare oggi a Westchester, New York, ma gli sceneggiatori hanno voluto bloccare il tutto. C'è anche chi su Twitter ha ironizzato: "Batman cerca di fermare il Pinguino dal 1941, la Writers Guild of America ce l'ha fatta in un giorno".

Faranno parte del cast Michael Kelly, noto per i suoi ruoli in House of Cards e Jack Ryan, e Shohreh Aghdashloo, nota per i ruoli in House of Sand and Fog e The Expanse. L'ultima aggiunta è Deirdre O'Connell, vincitrice di un premio Tony per la sua performance in Dana H.

Quando uscirà The Penguin?

La serie su Pinguino si collocherà temporalmente subito dopo la fine di The Batman e temporaneamente prima degli eventi del secondo film. The Penguin espanderà sul piccolo schermo l'universo creato da Matt Reeves e sarà sceneggiata da Lauren LeFranc. Composta da 8 episodi, arriverà in esclusiva sulla piattaforma Max.

Questo sarà il primo di vari spin-off di The Batman attualmente in fase di sviluppo per la piattaforma di streaming. Variety ha rivelato in esclusiva che Antonio Campos sta lavorando a una serie ambientata dentro l'Arkham Asylum, seguita da una storia dedicata al Gotham PD.