The Batman 2, Jeffrey Wright è sicuro: 'Sarà magico e meraviglioso'

Nel corso di un'intervista concessa a ET Online, Jeffrey Wright ha avuto modo di parlare brevemente di The Batman - Part II, le cui riprese inizieranno quest'anno per un'uscita prevista nel 2025.

L'attore, pur rivelando di non aver ancora letto la sceneggiatura, ha ammesso di avere piena fiducia in Matt Reeves e non ha dubbi che anche il nuovo film sarà eccezionale: "Posso dirti che sulla sceneggiatura ne so esattamente quanto te. Non voglio saltare alle conclusioni, ma non vedo davvero l'ora".

Wright ha proseguito: "Chiaramente, divento il tenente Gordon alla fine del film, il primo film, quindi potremmo vederlo avanzare nei ranghi, suppongo, ma non ho ancora visto nulla", ha aggiunto. "Sono paziente, lascio che Matt Reeves faccia le sue cose - che saranno magiche e meravigliose - e non vedo l'ora di rituffarmici quando sarà il momento".

Fino ad allora, Wright sarà impegnato nella promozione di American Fiction, il film per il quale è stato nominato nella categoria Miglior attore ai Critics' Choice Awards. Anche se alla fine il premio è andato a Paul Giamatti per The Holdovers - Lezioni di vita, Wright ha dichiarato a ET che è stata "una bella sensazione" essere nominato.

