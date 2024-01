The Batman 2, l'inizio delle riprese confermato in estate?

Il 2024 sarà caratterizzato dall'inizio della produzione del sequel di The Batman con Robert Pattinson.

A poco meno di due anni dall'uscita nelle sale di The Batman di Matt Reeves potrebbe essere stato deciso il periodo d'inizio delle riprese del sequel che vedrà nuovamente Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman.

The Batman: Parte II dovrebbe iniziare le riprese nel mese di agosto. La deadline per la consegna della sceneggiatura è fissata a febbraio e già dal mese scorso circolano voci sulla produzione in procinto d'iniziare nel corso dell'estate. Il film dovrebbe uscire al cinema il 3 ottobre 2025, se il programma verrà rispettato.

Ritorno a Gotham City

Al momento poco si sa della trama di The Batman 2. Nel primo film si è intravisto il Joker di Barry Keoghan mentre l'Enigmista di Paul Dano è stato recluso ad Arkham. Uno dei due potrebbe essere il villain principale del film. Il mese scorso James Gunn ha smentito vari rumor, tra cui l'ingresso di Dick Grayson/Robin.

Nel cast del primo film, oltre a Robert Pattinson nel ruolo del protagonista, erano presenti anche Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon, John Turturro come Carmine Falcone, Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth e Colin Farrell nel ruolo del Pinguino/Oswald Cobblepot.