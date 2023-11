The Batman 2: un personaggio anticipa il suo ritorno nel sequel con Robert Pattinson

Dopo l'annuncio di The Batman - Part II i lavori di pre-produzione sono stati interrotti dagli scioperi, ma ora che tutto è tornato alla normalità uno degli attori del cast del primo film ha anticipato il suo ritorno nel sequel.

Nel corso di una nuova intervista, Con O'Neill ha parlato del ruolo di Izzy Hands in Our Flag Means Death, ma molti conosceranno l'attore per essere apparso nei panni del Capitano Mackenzie Bock in The Batman. Sebbene O'Neill non abbia rivelato se apparirà in The Penguin, la serie spin-off con Colin Farrell che si collocherà in mezzo ai due film con Robert Pattinson, ha anticipato l'inevitabile ritorno del suo personaggio.

"Vedrete Bock in una forma o nell'altra", ha rivelato O'Neill. "Presto", ha aggiunto. "È tutto quello che mi è permesso dire, davvero".

The Batman 2 e The Penguin: Matt Reeves svela il collegamento con la serie spinoff

O'Neill ha continuato: "Sapete una cosa? Ho amato The Batman. Sono un tipo da Batman, lo sono sempre stato. Batman, Spider-Man, erano i miei preferiti da bambino. Penso che Matt abbia scritto una bellissima sceneggiatura per un grande film, e penso che Rob abbia davvero centrato il bersaglio. Quindi sarei assolutamente felice di tornare e fare ancora qualcosa. Sono davvero orgoglioso del film e penso che abbiano realizzato qualcosa di speciale con questa versione di Batman".