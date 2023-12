The Batman 2, James Gunn conosce già la storia, ma 'la sceneggiatura non è pronta'

Mentre è impegnato nella lavorazione di Superman: Legacy, James Gunn sta supervisionando anche gli altri progetti dei DC Studios, tra cui The Batman 2, che vedrà il ritorno alla regia di Matt Reeves e di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne.

Gunn, rispondendo ad alcuni fan sui social, ha svelato lo stato dei lavori sul film che dovrebbe uscire nel corso del 2025: "Ho sentito la proposta per la storia di The Batman 2, ma non c'è ancora uno script".

Da quello che sappiamo finora, le riprese dovrebbero iniziare il prossimo marzo e Clayface potrebbe essere coinvolto debuttando così come uno dei nemici del Cavaliere Oscuro.

Chi è Clayface?

Non è la prima volta che si sente parlare del personaggio di Clayface, infatti tempo fa era già girato il rumor sulla sua inclusione in The Batman 2, inoltre Mike Flanagan aveva proposto ai DC Studios un film su di lui. Ad ogni modo non abbiamo idea di come il personaggio possa inserirsi nel mondo relativamente realistico di Batman creato da Reeves, ma supponiamo che le sue abilità di mutaforma verrebbero abbandonate e che se si sceglierà Basil Karlo come personaggio, questi potrebbe venire significativamente reimmaginato.

The Batman 2 e The Penguin: Matt Reeves svela il collegamento con la serie spinoff

Sappiamo ancora relativamente poco su The Batman - Part II. Matt Reeves ha svelato alcuni dettagli sulla trama, e Joel Edgerton e Josh Hartnett sarebbero in lizza per interpretare Due Facce.

Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright e Colin Farrell dovrebbero riprendere i loro rispettivi ruoli, e potrebbe tornare anche il Joker di Barry Keoghan