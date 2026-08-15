Frozen 3: una nuova villain e il matrimonio di Anna tra le novità dal D23

Dal matrimonio di Anna e Kristoff all'arrivo di una nuova villain, fino al nuovo interesse sentimentale di Olaf: ecco cosa ha svelato Disney su Frozen 3 al D23.

Dopo il grande caldo estivo, è ancora più bella l'idea di poter tornare dalle parti di Arendelle con Frozen 3, il terzo capitolo della saga, di cui tanto si è parlato in occasione del D23, l'evento organizzato da Disney ad Anheim per presentare le più importanti novità della prossima stagione.

Il film vedrà tornare Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e Sven e arriverà nelle sale il 24 novembre 2027, seguendo la tradizione della serie di debuttare nel periodo del Thanksgiving. Kristen Bell tornerà a prestare la voce ad Anna, Idina Menzel sarà nuovamente Elsa, mentre Jonathan Groff e Josh Gad riprenderanno i ruoli di Kristoff e Olaf. La trama è ancora in gran parte segreta, ma il materiale presentato da Disney ha svelato alcuni elementi importanti della nuova avventura.

Il matrimonio di Anna e Kristoff è il grande evento di Frozen 3

Uno dei dettagli più interessanti riguarda Anna e Kristoff. Il nuovo film mostrerà infatti la coppia nel giorno del proprio matrimonio, un momento che rappresenterà uno dei punti centrali della storia, questa volta più lontana dal fatato regno di Arendelle.

La celebrazione, però, non andrà secondo i piani. Nel filmato mostrato al D23, il matrimonio viene interrotto dall'arrivo di una nuova minaccia, costringendo Elsa, Anna e gli altri protagonisti a intraprendere una nuova missione. Il matrimonio di Anna e Kristoff introduce quindi un importante cambiamento nella vita dei personaggi, ma diventa anche il punto di partenza di un'avventura molto più pericolosa.

Una nuova villain minaccia Elsa e Anna

La principale novità sul fronte narrativo è l'arrivo di una nuova villain. Il materiale presentato da Disney mostra una potente "Regina di ghiaccio" che interrompe il matrimonio e scatena il nuovo conflitto. Dopo l'attacco, Elsa viene mostrata mentre tiene tra le mani un frammento di ghiaccio rimasto a terra dopo la spiacevole rivelazione.

Da questo momento, il gruppo sembra mettersi alla ricerca della misteriosa nemica. Disney non ha ancora svelato tutti i dettagli sul personaggio né spiegato quale sia il suo legame con Elsa e con il mondo di Arendelle. Che sia più una creatura legata ai luoghi remoti in cui dovrebbe svolgersi il matrimonio?

Olaf avrà un nuovo interesse sentimentale

Tra le sorprese del D23 c'è anche Samantha, un nuovo personaggio che entrerà nella vita di Olaf. Josh Gad ha presentato una nuova canzone dedicata all'atra novità del sequel, descritta come una "ragazza di neve" destinata a diventare l'interesse sentimentale di Olaf. Il personaggio è quindi pronto ad aggiungere una nuova componente alla storia del pupazzo di neve più famoso del grande schermo.

La presenza di Samantha suggerisce che anche Olaf avrà una storyline personale all'interno del terzo film, affiancando così il matrimonio di Anna e Kristoff e il nuovo conflitto con la villain.

Disney ha mostrato anche nuovi design di Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e Sven, offrendo qualche dettaglio in più sull'aspetto dei personaggi nel terzo film. Particolarmente interessanti sono gli abiti di Kristoff e Olaf, molto più formali rispetto a quelli visti nei primi due capitoli, in vista del grande matrimonio con Anna.

Anna ed Elsa, invece, appaiono con abiti che sembrano più adatti a un viaggio. Anna indossa i colori che la contraddistinguono, mentre Elsa compare con un lungo mantello e un cappuccio, un look che suggerisce molto sul lungo viaggio lontano da Arendelle per affrontare una nuova avventura.

In una delle immagini mostrate al D23, i cinque protagonisti osservano inoltre un paesaggio attraversato da due misteriose scie rosa nel cielo. Disney non ha ancora spiegato il significato di questo elemento né chiarito se sia collegato alla nuova minaccia. Gli abiti e le immagini quindi sembrano confermare una parte precisa della trama: il matrimonio di Anna e Kristoff verrà interrotto da eventi che costringeranno Elsa, Anna e gli altri protagonisti a mettersi nuovamente in gioco.