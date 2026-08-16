Venom – La morte è solo l’inizio: la trama, il cast e la durata dell'horror

Appuntamento questa sera, domenica 16 agosto, alle 21:20 su Rai 4 con Venom - La morte è solo l'inizio, horror soprannaturale del 2005 diretto da Jim Gillespie, regista già dietro la macchina da presa di So cosa hai fatto. Il film porta lo spettatore nelle paludi della Louisiana, nei dintorni di New Orleans, dove un gruppo di ragazzi si ritrova alle prese con una presenza tutt'altro che umana. Tra misteri, omicidi e suggestioni legate al voodoo, la pellicola mescola le atmosfere del teen horror con quelle dello slasher soprannaturale.

Venom - La morte è solo l'inizio, la trama e il cast: un incubo tra le paludi della Louisiana

La storia prende il via quando Ray Sawyer, un uomo che lavora in una stazione di servizio, soccorre una misteriosa sacerdotessa voodoo rimasta coinvolta in un incidente. Ray apre una valigia appartenente alla donna e, senza rendersi conto del pericolo, entra in contatto con una forza oscura. Da quel momento la sua vita cambia radicalmente: l'uomo viene posseduto da tredici spiriti malvagi, trasformandosi in una macchina di morte conosciuta come Mr. Jangles.

Nel frattempo, un gruppo di adolescenti decide di indagare sulla misteriosa morte di un loro amico. La ricerca li conduce proprio nelle paludi della Louisiana, dove scoprono troppo tardi di essere diventati il bersaglio di Ray. Tra inseguimenti, violenza e presenze soprannaturali, i ragazzi devono cercare di sopravvivere mentre il loro persecutore sembra impossibile da fermare. A complicare ulteriormente la situazione c'è il legame tra Ray e Sean, uno dei giovani protagonisti, costretto a confrontarsi con l'uomo che conosceva prima della sua trasformazione.

Meagan Good, Laura Ramsey, Jonathan Jackson e Agnes Bruckner.

A guidare il cast è Agnes Bruckner, nei panni di Eden Sinclair, affiancata da Jonathan Jackson (Eric), Laura Ramsey (Rachel), D.J. Cotrona (Sean), Meagan Good (Cece), Bijou Phillips (Tammy) e Rick Cramer nel ruolo di Ray Sawyer/Mr. Jangles. Nel film compare inoltre il rapper Method Man, che interpreta il Deputy Turner.

Tra gli elementi più curiosi della produzione c'è il coinvolgimento di Kevin Williamson, autore di Scream e sceneggiatore di So cosa hai fatto, che figura tra i produttori del film. La collaborazione con Gillespie rappresenta inoltre una sorta di reunion dopo il successo del film del 1997. Venom è stato girato direttamente in Louisiana, tra New Orleans, Amite, Choctaw e Hammond, sfruttando quindi ambientazioni reali particolarmente adatte alla storia.

Jonathan Jackson nei panni di Eric

Le riprese furono fatte poco prima che l'uragano Katrina devastasse gran parte delle location originali, rendendo l'ambientazione paludosa e spettrale un vero e proprio documento visivo della zona prima del disastro naturale.

Un'altra curiosità riguarda la genesi del progetto: la storia era inizialmente concepita come materiale destinato a un videogioco survival horror mai prodotto, sviluppato da John Zuur Platten e Flint Dille. Il film conserva infatti alcuni elementi tipici del genere, a partire dall'ambientazione isolata, dalla fuga continua e dalla presenza di un antagonista apparentemente inarrestabile.

Dove vedere Venom - La morte è solo l'inizio in tv e in streaming e durata

L'horror diretto da Jim Gillespie andrà in onda stasera 16 agosto, su Rai 4 in prima serata alle 21:20 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Venom - La morte è solo l'inizio ha una durata di circa 87 minuti e terminerà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 4 lascerà spazio al film Il cigno nero.