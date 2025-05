The Batman 2, annunciata la data di inizio riprese, Matt Reeves non sarà più il regista?

Un aggiornamento preoccupante su Production Weekly fornisce nuovi dettagli sulla produzione di The Batman 2. Il sequel con Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello ha finalmente una data di inizio riprese, che prenderanno il via a Londra a marzo 2026. La cattiva notizia? Matt Reeves non figura più impegnato come regista. Ora è accreditato solo come sceneggiatore.

La situazione di Reeves sarebbe nota da tempo all'industria cinematografica anche se non è stata resa pubblica. Grace Randolph ha parlato addirittura di un "caso simile a Chadwick Boseman", prontamente smentita da World of Reel, dove si nega che il regista sia malato. In ogni caso nelle ultime settimane si sono moltiplicate le speculazioni su un suo possibile abbandono della regia del sequel di The Batman.

Inizialmente Matt Reeves aveva immaginato una trilogia completa in cui avrebbe scritto e diretto capitolo. Il primo film ha debuttato nel 2022, con ottime recensioni e ottimi incassi al botteghino, ma da allora la produzione del sequel ha subito diversi ritardi. Questo franchise è frutto dell'ingegno del cineasta ed è davvero un peccato vederlo costretto a rinunciare per motivi esterni alla sua volontà. Con Reeves o senza, Warner Bros. vuole chiaramente che il progetto vada avanti e si sta organizzando in tal senso.

Robert Pattinson e Zoe Kravitz a Gotham City

Che ne sarà di The Batman 2

Inizialmente previsto per il 2 ottobre 2027, The Bamtan 2 è stato spostato al 1° ottobre 2027. Secondo l'annuncio del CinemaCon 2022, Robert Pattinson dovrebbe tornare nei panni dell'Uomo Pipistrello con Matt Reeves e Mattson Tomlin in veste di sceneggiatori. Andy Serkis, Jeffrey Wright, e Colin Farrell dovrebbero riprendere i loro ruoli, rispettivamente, del maggiordomo Alfred, del commissario Jim Gordon e del villain Oswald Cobblepot, alias Pinguino.

Colin Farrell è l'oscuro Pinguino

E mentre circolano i primi dettagli sulla trama di The Batman 2, l'insider Jeff Sneider ha rivelato nel podcast Hot Mic con John Rocha che Robert Pattinson avrebbe letto la sceneggiatura completa di The Batman 2, unico fortunato visto che James Gunn e Peter Safran non l'hanno ancora vista. Secondo accordi, Matt Reeves non è tenuto a condividerla con loro se non in caso di necessità.

"Mi è stato detto che Robert Pattinson ha letto la sceneggiatura. Mi è stato detto che esiste una sceneggiatura. Robert Pattinson ha letto la sceneggiatura di The Batman 2, ma questo non significa che tu-sai-chi l'abbia letta", ha detto Sneider, precisando che Reeves non ha alcun obbligo di inviare la sceneggiatura per la revisione a Gunn e Safran, gli attuali dirigenti dei DC Studios. "Non è la loro sceneggiatura su cui fornire appunti. Non gli è ancora arrivata, non hanno bisogno di vederla, per adesso vengono solo informati degli sviluppi".