Avengers: Doomsday, la teoria più folle su Dottor Destino riscrive la storia di Tony Stark

Il primo trailer di Avengers: Doomsday non ha solo mostrato nuove immagini spettacolari, ma ha anche acceso immediatamente il dibattito tra i fan del MCU. In particolare, un dettaglio ha catturato più di ogni altro l'attenzione: il ritorno di Robert Downey Jr., questa volta nei panni di Dottor Destino. Una scelta che ha sollevato interrogativi inevitabili e dato il via a una valanga di teorie.

Ogni scena viene analizzata fotogramma per fotogramma, nel tentativo di capire quale sarà il ruolo del nuovo villain e, soprattutto, perché abbia lo stesso volto di Tony Stark. Marvel Studios e i fratelli Russo hanno già suggerito che questa somiglianza non sarà casuale. Ma come può l'uomo dietro la maschera di Doom essere identico all'eroe che ha salvato l'universo in Avengers: Endgame? Tra le tante ipotesi emerse, una in particolare sta guadagnando terreno per la sua capacità di riscrivere completamente la storia di Iron Man.

Avengers: Doomsday, Tony Stark potrebbe essere sempre stato Victor Von Doom

Robert Downey Jr. è Tony Stark in Avengers: Endgame

Secondo questa folle teoria, Tony non sarebbe il figlio biologico di Howard e Maria Stark. La coppia avrebbe perso il proprio bambino e successivamente adottato un altro neonato, cresciuto con il nome di Tony Stark. Quel bambino sarebbe in realtà una variante di Victor Von Doom.

A sostenere l'ipotesi sarebbero alcuni dettagli della scena di Avengers: Endgame in cui Tony incontra il padre nel passato. Le informazioni sulla gravidanza di Maria e l'età del futuro Iron Man, secondo una parte del pubblico, non coinciderebbero perfettamente. Un'apparente incongruenza che potrebbe trasformarsi in un indizio preparato con anni di anticipo.

Le interpretazioni più elaborate coinvolgono anche Kang e Loki. Kang avrebbe eliminato Doom dalle diverse realtà per liberarsi di uno dei pochi avversari capaci di minacciarlo. La nuova posizione di Loki, diventato il custode delle linee temporali, avrebbe poi permesso a Victor di tornare nel Multiverso. In questo scenario, persino le visioni più oscure avute da Tony nei precedenti film degli Avengers potrebbero essere ricordi inconsci di un'altra vita.

Dottor Destino con il volto di Iron Man: una scelta rischiosa per il MCU

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer

Una rivelazione simile offrirebbe certamente ad Avengers: Doomsday un colpo di scena enorme. Allo stesso tempo, però, rischierebbe di indebolire entrambi i personaggi.

Victor Von Doom non è semplicemente una versione malvagia di Iron Man. Nei fumetti è il sovrano della Latveria, un uomo guidato dall'orgoglio, dal rapporto tormentato con la madre e da una combinazione unica di scienza e magia. Ridurlo a un Tony Stark alternativo potrebbe privarlo di parte della sua identità.

Il problema opposto riguarderebbe proprio Tony. Se il personaggio fosse sempre stato una variante inconsapevole di Doom, il suo sacrificio in Avengers: Endgame assumerebbe un significato diverso. Per alcuni fan sarebbe la dimostrazione che un uomo può scegliere l'eroismo nonostante un destino oscuro. Per altri, invece, il twist cancellerebbe simbolicamente più di dieci anni di evoluzione costruiti sulle fragilità e sulle decisioni personali di Stark.

Marvel potrebbe anche imboccare una strada più semplice: Robert Downey Jr. interpreta due personaggi differenti che, per una coincidenza del Multiverso, condividono lo stesso aspetto. Resta però difficile credere che Avengers: Doomsday non sfrutterà emotivamente quel volto. Come lo farà lo vedremo solo al cinema, il 16 dicembre.