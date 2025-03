The Batman 2, svelati altri dettagli sul sequel con Robert Pattinson: sarà puro fantasy?

Alla fine dello scorso anno è stato confermato che il sequel di The Batman di Matt Reeves aveva subito un altro rinvio e non arriverà nelle sale prima del 1° ottobre 2027. Un'agenzia di stampa ha ora riportato che il film non dovrebbe più intitolarsi The Batman - Part II, cosa che sembra ora confermata.

Sul sito ufficiale della Warner Bros. Spain, il sequel è elencato come "Untitled Batman Film", ed è anche classificato come Azione/Avventura/Fantascienza/Fantasy.

Forse non significa molto, ma dato che il primo film è stato catalogato come Azione/Avventura, alcuni fan hanno interpretato questa nuova aggiunta come la conferma che Reeves ha intenzione di introdurre elementi puramente fantasy nel suo "BatVerse".

Il cambio di genere suggerisce l'arrivo di celebri villain DC?

The Batman: Robert Pattinson con Jeffrey Wright durante una scena dal film

Ciò sarebbe in linea con le precedenti voci secondo cui Clayface sarebbe stato il cattivo, mentre l'ambientazione invernale del film ha portato a speculare sul fatto che Mr. Freeze potrebbe essere l'antagonista principale.

The Batman: Robert Pattinson insieme a Zoë Kravitz in una scena dal film

Il co-capo dei DC Studios James Gunn ha affermato che il ritardo di quasi un anno è dovuto semplicemente al fatto che la sceneggiatura non è stata completata, ma sembra che ora il regista abbia, per lo meno, definito la storia generale.

In una recente intervista, Robert Pattinson ha rivelato di sapere di cosa parlerà il sequel di The Batman, commentando anche il posticipo dell'uscita del film al 2027: "Matt è uno scrittore molto attento... ma finalmente ora so di cosa si tratta. È molto bello e sono molto eccitato".