Anne Hathaway piange in diretta TV per ciò che Whoopy Goldberg ha detto di lei e della sua Penelope

Apparsa a The View insieme a Matt Damon e a Christopher Nolan per la promozione di Odissea, l'interprete di Penelope non ha saputo trattenere le lacrime di fronte a una frase particolare di Whoopy Godlberg

Il tour promozionale di Odissea è stata una giostra di emozioni per Anne Hathaway, che nel kolossal firmato da Christopher Nolan interpreta Penelope.

Complici anche gli ormoni in subbuglio per la gravidanza (l'attrice è in attesa del suo terzo figlio), non è stato raro vederla piangere, per un dono, un complimento, un ricordo.

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Ed è successo ancora una volta durante l'ultima puntata di The View, il programma in onda su ABC che vede anche l'attrice Whoopy Goldberg sedere nel cast fisso. Proprio lei, esprimendo i propri pensieri alla luce della visione del film, si è soffermata in particolare sulla prova fornita dalla collega più giovane. "Anne Hathaway, è stato meraviglioso guardarti recitare", ha detto la Goldberg, forse neppure immaginando di scatenare un vero terremoto emotivo dall'altra parte. "È stato meraviglioso vederti crescere. Sei sbocciata, trasformandoti in questa favolosa attrice" ha continuato la star di Sister Act, proprio mentre Anne Hathaway ripeteva "No, non farlo!", portandosi le mani al volto.

Ma trattenere i propri elogi non era una prospettiva accettabile per la Goldberg: "Ragazza! Sì! Sì! Devi saperlo. Devi saperlo" ha continuato a ripetere, mentre la Hathaway abbassava la testa verso il tavolo degli argomenti più discussi del programma, scoppiando a piangere.

"Piangerei anche se non fossi incinta in questo momento!" ha scherzato a quel punto l'interprete di Penelope, mentre la Goldberg, pur divertita e intenerita, ha tenuto il punto: "è una cosa che bisogna sapere e ricordare"

Solo pochi giorni fa, durante una puntata di Today, la povera Anne Hathaway aveva vissuto un'esperienza analoga, commuovendosi fino alle lacrime per un regalo fatto dal conduttore Craig Melvin al bambino che porta in grembo. "_Volevamo festeggiare te e il tuo piccolino in arrivo, quindi ti abbiamo fatto un regalo" ha detto Melvin prima di svelare il dono, ispirato naturalmente all'Odissea. "_Quando il bambino nascerà, vogliamo che sia pronto per la battaglia... È un abito da troiano, disegnato su misura per il bebè."

Il 2026 sarà un anno ricco di impegni e soddisfazioni per Anne Hathaway. Dopo aver portato al successo due delle maggiori uscite dell'anno, Il Diavolo Veste Prada 2 e Odissea, dopo l'acclamata interpretazione in Mother Mary, gli impegni di lavoro non sono ancora finiti per lei.

Ad agosto sarà ancora nelle sale con il thriller fantascientifico The End of Oak Street, prodotto da JJ Abrams, poi sarà la volta dell'adattamento cinematografico di Verity di Coleen Hoover.