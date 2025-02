The Batman 2, prime anticipazioni da Andy Serkis: "Matt Reeves mi ha raccontato la trama"

L'uscita di The Batman 2 nelle sale è stata posticipata al 2027, ma intanto i lavori sul sequel procedono spediti e nelle ultime ore è emerso un nuovo aggiornamento in merito da parte di Andy Serkis, che nella pellicola precedente ha dato vita al personaggio di Alfred Pennyworth.

L'attore, intervenuto in qualità di ospite al MegaCon di Orlando, ha svelato qualche dettaglio in merito alla produzione e ha confermato che adesso conosce la storia che verrà raccontata nel prossimo capitolo, che vedrà ancora protagonista il Batman di Robert Pattinson.

Senza sbilanciarsi più di tanto, Serkis ha confermato: "Sono ansioso per questo film come lo siete tutti voi... [Matt Reeves] Mi ha raccontato la storia di 'THE BATMAN 2' ed ero davvero elettrizzato per questo".

The Batman: Andy Serkis è Alfred nel nuovo trailer

Il posticipo di un anno della data d'uscita

Le riprese di The Batman 2 inizieranno alla fine dell'estate ed era impossibile, considerando il periodo necessario per completare gli effetti speciali, ultimare il montaggio entro l'autunno e rispettare l'uscita prevista per il 2026.

The Batman: una foto dal set

Il film diretto da Matt Reeves avrà inoltre a disposizione le sale IMAX per una distribuzione potenzialmente in grado di replicare il successo al box office ottenuto dal primo capitolo della storia di Bruce Wayne.

The Batman ha incassato in tutto il mondo circa 772 milioni di dollari, dando poi vita alla serie spin-off The Penguin, con protagonista il personaggio interpretato da Colin Farrell, che si è rivelata un grande successo di pubblico e critica per HBO portando anche alla vittoria del Golden Globe per Farrell.